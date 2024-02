Klimaaktivisten kritisieren Justiz: „Den Bauern erlaubt man mehr als uns“

Während es um die Bauernproteste wieder stiller geworden ist, rücken andere Aufstände erneut in den Fokus - und zwar die von Klimaaktivisten.

Mehrere Fälle wurden oder werden juristisch unter die Lupe genommen und entsprechende Konsequenzen gezogen. Doch das scheint die Aktivisten nicht abzuschrecken, gleich zwei Aktionen haben sie für die kommenden Wochen hier im Raum Ulm angekündigt.

Der Mann und die Frau hatten sich immer wieder ein Stück von der Brücke abgeseilt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (Foto: Thomas Heckmann )

Für lange Staus und entsprechenden Unmut bei Autofahrern hatte die Besetzung einer Schilderbrücke nahe der Adenauerbrücke im Juli 2023 rund um die B10 in Ulm gesorgt.

Anlässlich des Besuchs von Bundesverkehrsminister Volker Wissing in Ulm waren Klimaaktivisten morgens auf die Schilderbrücke geklettert und hatten die Aufschrift mit Forderungen zum Klimaschutz überklebt.

Da die Aktivisten mit der Aktion nicht nur die Verkehrsteilnehmer, sondern vor allem sich dadurch in Gefahr brachten - der Verkehr rollte anfangs direkt unter der Schilderbrücke noch weiter - wurde der Bereich gesperrt, Spezialeinsatzkräfte der Polizei holten die Jugendlichen herunter.

Aktivisten rechtfertigen ihre Aktion

Am Dienstag, 5. März, wird jenen Jugendlichen nun der Prozess am Amtsgericht Ulm gemacht. Sie müssen sich wegen Nötigung sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten. Zur Verhandlung kommt es, weil beide Aktivisten Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt hatten.

Vor Gericht wollen sie sich selbst verteidigen. „Wir werden dabei von anderen Aktivisten unterstützt, die bereits Erfahrung mit solchen Prozessen haben“, erklärt die 22-jährige Ronja. Die Aktivistin nennt ihren richtigen Namen öffentlich nicht, ist im Vorfeld des Gerichtstermins aber für ein Gespräch mit unserer Redaktion bereit.

Wir haben unsere Plakate nur mit Tesafilm auf die Schilder geklebt. Zu keinem Zeitpunkt wollten wir etwas kaputtmachen. Klimaaktivistin Ronja

Mit einer Haftstrafe für sie und ihren Mitstreiter Julius rechnet sie nicht, eher mit einer Geldstrafe, die im schlimmsten Fall droht. Doch sie sieht sich im Recht. Schließlich habe sie auf ein dringliches Thema aufmerksam machen wollen.

Auch eine Sachbeschädigung sieht sie unbegründet. „Wir haben unsere Plakate nur mit Tesafilm auf die Schilder geklebt. Zu keinem Zeitpunkt wollten wir etwas kaputtmachen“, betont die 22-jährige Studentin, die laut eigener Aussage schon einmal wegen ihres Verhaltens während eines Klimaprotests vor Gericht stand.

Jugendarrest für Waldbesetzer Immer wieder für Schlagzeilen hat in den vergangenen Jahren auch der Protest um die geplante Rodung von Bäumen im Eichenwald nahe der Uniklinik Ulm gesorgt. Klimaaktivisten hatten den Wald besetzt, bis im Januar 2023 dann ein Spezialeinsatzkommando der Polizei die Baumhäuser räumte und die Aktivisten aus dem Wald entfernte. Unter den Aktivisten war auch die Ulmerin Charlie K., die sich schon des Öfteren vor Gericht verantworten musste. Aktivistin Charlie vor dem gefährdeten Waldstück. (Foto: Archiv ) Die 21-Jährige muss jetzt eine Woche lang in Haft, beziehungsweise in den Jugendarrest. Grund ist ihr Mitwirken an einer Protestaktion für den Lohwald bei Biberbach, der für ein Vorhaben von Stahlwerken gerodet werden sollte. Drei Wochen Jugendarrest wurden Samuel B. auferlegt, der damals ebenfalls in der Baumbesetzung an der Ulmer Uniklinik lebte. Strafverteidiger Klaus Schulz findet die Strafe jedoch verwunderlich: „Dass das Landgericht Augsburg zwei junge Menschen ohne relevante Voreintragungen zu Arrest verurteilt, ist absolut unverständlich und ungewöhnlich.“ (sz)

Zu einer bestimmten Organisation zählt sie sich nicht, man unterstütze sich in der Region einfach untereinander. „Wir Klimaaktivisten kennen uns durch die Waldbesetzung des Altdorfer Walds bei Ravensburg“, erklärt die 22-Jährige.

Aktionen, wie die an der Adenauerbrücke im Juli 2023, begründet Ronja damit, dass Demonstrationen, zu der etwa Fridays for Future immer wieder aufrufen, nur noch wenig Aufmerksamkeit auf sich lenken würde. „Das hat in letzter Zeit einfach nicht mehr gereicht. Aktionen wie auf der Adenauerbrücke bringen etwas, die Leute reden darüber.“ Und im Besten Fall, so die Aktivistin, beeinflusse es am Ende auch die Politik.

Nicht den ganzen Verkehr lahmgelegt wie bei Traktor-Demos

Bewusst den Verkehr zu stören, sei dabei nie die Absicht von Klimaaktivisten gewesen. „Da sind die Bauernproteste teilweise radikaler gewesen und haben ganze Straßen lahmgelegt. Genau das haben wir aber nicht gemacht“, vergleicht Ronja.

15 Zeugen sind für den Gerichtstermin am 5. März, der um 13.30 Uhr beginnt, geladen. Unter ihnen sind laut Gericht auch Firmenchefs, die berichten sollen, wie viele Mitarbeiter aufgrund der Aktion auf der Adenauerbrücke zu spät zur Arbeit gekommen sind.

Die Klimaaktivisten machen keinen Hehl daraus, vor Gericht zu stehen. Im Gegenteil. Mit einer neuen Aktion wollen sie auf das „Unrecht“ aufmerksam machen - und zwar schon am Sonntag, abermals an der Adenauerbrücke.

Laut Stadt befinde man sich noch in der Abstimmung dazu, denn dieses Mal haben die Aktivisten den Protest offiziell angemeldet. Zumindest das Anbringen eines Protestbanners an der Einfahrt zum Westringtunnel sei genehmigt, sagen die Aktivisten. Doch das reicht ihnen nicht. Für sie gehöre auch das Klettern zum Protest dazu.

Klimaaktivisten bemängeln zweierlei Maß der Justiz

„Sollte die Stadt das nicht genehmigen, werden wir vor dem Verwaltungsgericht klagen - und die Aktion auf einen anderen Tag verschieben“, kündigt ein Sprecher der Aktivisten an. Auch er betont, dass die „Behörden bei den Bauernprotesten noch ganz andere Formen des Protests geduldet oder sogar amtlich bestätigt“ hätten.

Nach massiven Protesten und Blockaden unter anderem von Landwirten hatten die Grünen ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch im baden-württembergischen Biberach wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. An den Protesten waren auch Dutzende hupende Traktoren beteiligt. Bereits seit Wochen blockieren Bauern immer wieder Straßen und Zufahrten, weil sie mit der Agrarpolitik unzufrieden sind.

Die Aktion zieht übrigens noch in einer ganz anderen Hinsicht strafrechtliche Folgen mit sich. Ein Strafbefehl über eine Geldstrafe „im mittleren dreistelligen Eurobereich“ ist im Nachgang der Aktion an CSU-Politiker Darian Williams geschickt worden. Nicht, weil er Teil der Aktion war, sondern wegen eines Instagram-Posts dazu, in dem er das Wort „Abschaum“ über die Klimaaktivisten nutzte.

Eine weitere Aktion von Klimaaktivisten ist dann für den 1. März geplant. Zu einem bundesweiten Streik haben Fridays for Future sowie die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Was genau in Ulm passiert, ist derzeit noch nicht klar, eine Demonstration sowie ein Streik im ÖPNV sind möglich.