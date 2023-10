Klima-Aktivist wehrt sich gegen Foto-Beschuldigung

Straßenblockaden, Protestmärsche und Plakat-Aktionen: Mitglieder der „Letzten Generation“ müssen sich deutschlandweit immer wieder vor Gericht verantworten. Nun auch in Ulm.

Dort sollen einige Teilnehmer im August vergangenen Jahres mehrere Straßenbahn-Haltestellen in Ulm mit Plakaten beklebt haben. Das Kuriose dabei ist jedoch, dass ein Beschuldigter behauptet, in seinem Leben noch nie Ulmer Boden betreten zu haben.

Professionelle Reinigung nötig

Mit „derart gutem Kleister“, wie es von der Staatsanwältin am Ulmer Amtsgericht heißt, seien die Plakate an den Haltehäuschen angebracht worden. Der Vorwurf: gemeinschädliche Sachbeschädigung. Eine professionelle Reinigung für die Entfernung der Plakate sei deshalb nötig gewesen, so die Staatsanwältin zu Beginn der Verhandlung am Ulmer Amtsgericht am Mittwoch weiter.

Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich war an diesem Tag nicht in Ulm. Luca Thomas

„War es Tapetenkleister?“, fragt die Richterin dann den Angeklagten Luca Thomas, der sich an diesem Tag selbst verteidigt. „Hat er sich glitschig angefühlt?“, fährt sie fort. „Ich kann Ihnen das nicht sagen“, entgegnet der 22-Jährige. „Ich war an diesem Tag nicht in Ulm.“ Zum Verhandlungstermin sei er zum allerersten Mal in die Münsterstadt gekommen.

"Letzte Generation" Gerichtsverfahren mit Kalkül? Mit ihren Straßenblockaden will die „Letzte Generation“ Aufmerksamkeit für ihre klimapolitischen Forderungen schaffen. Dafür nehmen sie auch juristische Konsequenzen in Kauf. Deshalb stehen immer Klima-Aktivisten vor Gericht – allein in Berlin seien bislang mehr als 2400 Verfahren gegen die „Letzte Generation“ eröffnet worden, berichtete die „Tagesschau“ erst kürzlich. Sich vor dem Staat verantworten zu müssen, wirke dabei auf den ersten Blick mutig, laut „Focus Online“ steckt dabei auch eine Portion Kalkül dahinter. Daniel Saldivia Gonzatti vom Wissenschaftszentrum Berlin sagte dem Magazin: „Die Aktivisten spielen ein bisschen mit den rechtsstaatlichen Reaktionen auf ihre Aktionen.“ Die „Letzte Generation“ wolle damit eine „angebliche Absurdität“ aufzeigen. „Die Gruppe will zeigen: Während die Klimakatastrophe näherrückt, interessieren sich Öffentlichkeit und Politik nur für freien Straßenverkehr und teure Gemälde“, sagte er. (phe)

Wer ist auf dem Foto zu sehen?

„Es war spannend, hier mal den Bahnhof zu sehen“, gibt er der Richterin leicht süffisant zu verstehen. Die will ihm allerdings nicht ganz glauben. Denn Fotos der letztjährigen Plakat-Aktion, die dem Gericht vorliegen, sollen Thomas überführt haben. „Darauf bin eindeutig nicht ich zu sehen“, betont er. „Ich gehe davon aus, hier zu Unrecht beschuldigt zu werden.“

Schon häufiger war er bei Aktionen der "Letzten Generation" in ganz Deutschland dabei, aber in Ulm soll Luca Thomas bis dato noch nie gewesen sein. (Foto: Philip Hertle )

Und dafür hat er auch eine Erklärung: Auf einer Aktion in Nürnberg, die unabhängig von der Plakat-Aktion in Ulm, veranstaltet worden sein soll und an der Thomas teilnahm, sollen ebenfalls Fotos entstanden sein. „Das Gericht ist wohl der Meinung, dass ich ähnlich aussehe“, teilt er dieser Zeitung nach der Verhandlung mit.

Einstellung im Schnellverfahren

Nachdem sich der Beschuldigte äußern durfte, zitiert sie ihn und die Staatsanwältin nach vorne und lässt sechs Augen nochmals auf die vermeintlich eindeutigen Bilder blicken.

Ich habe keine Zweifel, dass Sie das sind Richterin am Amtsgericht

Noch im Saal ist aber zu spüren, dass die Richterin den Fall am liebsten schnell zu den Akten legen möchte. „Ich habe keine Zweifel, dass Sie das sind“, sagt sie im Anschluss. Keine weitere Diskussion.

Die Richterin ermahnt ihn

Die Richterin stellt das Verfahren nach Absprache mit der Staatsanwältin dann kurzerhand ein. Der Grund: der doch eher geringe Sachschaden.

Wenn Sie nicht aufpassen, gehen Sie irgendwann doch noch in den Knast. Richterin am Amtsgericht

Trotzdem erhält der 22-Jährige noch eine Ermahnung. „Ich werde Sie nicht von solchen Aktionen abhalten können“, gibt die Richterin ihm auf den Weg und mahnt: „Sie sind jetzt über 21. Wenn Sie nicht aufpassen, gehen Sie irgendwann doch noch in den Knast.“

Schon mehrfach vor Gericht

Thomas blüht dieses Mal aber keine Strafe. An Straßenblockaden in München, Freiburg und Berlin habe er bereits teilgenommen und war in seinen gut zwei Jahren bei der „Letzten Generation“ bereits mehrfach vor Gericht. Wenn er nicht der Beschuldigte war, habe er anderen als Laienverteidiger zur Seite gestanden. „Bislang habe ich das schon vier oder fünf Mal gemacht“, erklärt später. Zuletzt sei er selbst noch mit einer Verwarnung davongekommen.

Der 22-Jährige hält an seiner Unschuld fest

Trotzdem hält der 22-Jährige auch nach der Verhandlung daran fest, nicht an der Plakat-Aktion beteiligt gewesen zu sein. „Als der Strafbefehl bei mir ankam, war ich erstmal nicht überrascht“, sagt er der „Schwäbischen Zeitung“ später.

„Ein solcher gelber Brief ist für mich nichts Ungewöhnliches“, betont er ‐ woher dieser kam allerdings schon. „Ich habe ernsthaft an mir gezweifelt, ob ich schonmal in Ulm gewesen bin.“

Was ihn besonders nervt

„Wenn ich in Ulm dabei gewesen wäre, hätte ich das auch zugegeben“, behauptet er später. Obwohl das Verfahren letztlich eingestellt wurde, ist Thomas mit dem Ausgang nicht ganz glücklich. Für das Gericht steht aber außer Frage, dass der 22-Jährige bei der Plakat-Aktion dabei gewesen sein muss. „Das nervt mich heute besonders“, sagt er im Anschluss an die Gerichtsverhandlung.

Ziviler Ungehorsam einziges Mittel

Ihm gehe es nicht darum, nicht für seine Aktionen geradestehen zu wollen, betont er. „Auf mich wirkt es, dass Menschen der ’Letzten Generation’ häufig vorverurteilt werden“, sagt er.

Aber wir stehen mit Namen und Gesicht zu dem, was wir tun und nehmen die Konsequenzen bewusst in Kauf. Luca Thomas

Vor allem, um auf die klimapolitischen Forderungen der Organisation aufmerksam zu machen. Ungeachtet dessen, ob diese nun in der öffentlichen Wahrnehmung das beste Mittel sind oder nicht. Ziviler Ungehorsam sei für Luca Thomas allerdings ein probates Mittel. Denn die „Dramatik ist noch nicht in der Gesellschaft angekommen“, glaubt er.