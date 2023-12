Ein Kleidercontainer hat am Mittwoch in Ulm gebrannt. Dies teilt die Polizei mit. Gegen 8.30 Uhr rückten die Feuerwehr und die Polizei zu dem brennenden Kleidercontainer in der Innere Wallstraße aus. Aus bislang unbekannter Ursache brannte ein Container. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden mehrere Hundert Euro. Die Polizei Ulm (Telefon 0731/188-3312) nahm die Ermittlungen zur Ursache auf.