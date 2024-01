Klage von Querdenker gegen Ulmer OB-Wahl abgelehnt

Jetzt ist es endgültig entschieden: Die Wahl des neuen Ulmer Oberbürgermeisters Martin Ansbacher (SPD) ist gültig, die Ulmer müssen nicht erneut zur Urne treten. Das hatten die Bürger befürchtet, nachdem Kandidat Daniel Langhans, der im ersten Wahlgang 2,6 Prozent der Stimmen erhielt, Einspruch gegen die Oberbürgermeisterwahl beim Regierungspräsidium (RP) Tübingen eingereicht hatte. Dieser wurde nun, nach eingehender Prüfung, abgewiesen.

Langhans hatte sich mit seinem erhobenen Einspruch beim Regierungspräsidium als Rechtsaufsichtsbehörde gegen das amtlich bekanntgegebene Endergebnis der Oberbürgermeisterwahl in Ulm zur Wehr gesetzt. Der Kommunikationsberater kam nicht gegen die anderen Kandidaten an und zog somit auch nicht in die Stichwahl ein, die schließlich zwischen Martin Ansbacher und dem aktuellen Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) ausgefochten wurde.

Langhans sah Fehler bei der Auszählung

Langhans hatte das amtliche Ergebnis des ersten Wahldurchgangs aber nicht akzeptieren wollen. Aus seiner Sicht, so schilderte er es damals gegenüber unserer Redaktion, habe es Fehler bei den Auszählungen gegeben. Begründet hatte Daniel Langhans das damit, dass er nach dem ersten Wahldurchgang Menschen direkt angesprochen und nach ihrer Stimme gefragt habe. Aus dieser Befragung seien allein für einen Stadtteil andere Zahlen herausgekommen, als es das Wahlergebnis zeigte.

Das Regierungspräsidium hat den Einspruch nun aber nicht primär deshalb abgelehnt, weil es die Vorwürfe des 65-Jährigen entkräftete, sondern allein schon, weil es Formfehler bei der Einreichung des Einspruchs gegeben habe. „Das Ergebnis der Prüfung hatte ergeben, dass der Einspruch bereits unzulässig war, da dieser nicht die gesetzlich vorgesehenen 100 Unterschriften enthielt, sondern nur 70 Unterstützerunterschriften beigefügt waren“, erklärt die Behörde.

Doch auch darüber hinaus stellte das Regierungspräsidium fest, dass der Einspruch selbst im Falle seiner Zulässigkeit inhaltlich unbegründet gewesen wäre. „Im Rahmen der Wahlprüfung hatten sich keine Anhaltspunkte für eine unrichtige Stimmauszählung oder eine Manipulation zu Lasten des Einsprechenden ergeben“, heißt es vonseiten des RP.

RP: Selbst wesentliche Fehler würden nichts ändern

Im Übrigen, so führt die Behörde weiter aus, hätte selbst ein hypothetisch unterstellter Wahlfehler mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht dazu geführt, dass der Einsprechende in die weitere Stichwahl einbezogen worden wäre. So würden selbst wesentliche Fehler bei der Feststellung des Wahlergebnisses nur dann zur Ungültigkeit der Wahl führen, sofern sie das Ergebnis auch beeinflusst haben könnten. Langhans aber landete beim ersten Wahldurchgang auf dem letzten Platz und damit hinter Ansbacher, Czisch, Lena Schwelling (Grüne) und Thomas Treutler (parteilos). Ob 2,6 oder 6,2 oder gar 16 Prozent: Daniel Langhans hätte also selbst bei wenigen falsch ausgezählten Stimmen nicht die Stichwahl erreichen können.

Anders sah das etwa 2022 bei der jüngsten Oberbürgermeisterwahl in Laupheim aus, bei der die Kandidaten Ingo Bergmann und Kevin Wiest fast gleichauf waren. Nur eine handvoll Stimmen trennten den zweitplatzierten Wiest von Sieger Bergmann. Kevin Wiest, Bürgermeister der Gemeine Oberstadion im Alb-Donau-Kreis, reichte deshalb Klage ein - die am Ende abgewiesen wurde. Trotzdem hatte dies hatte spürbare Folgen auf das Alltagsgeschäft im Rathaus, denn zwischenzeitlich konnte der neu gewählte OB nur beschränkt seine Aufgaben dort wahrnehmen.

Amtseintritt Ansbachers am 1. März

Auch Langhans hat nun noch die Möglichkeit, innerhalb eines Monats Klage beim Verwaltungsgericht Sigmaringen gegen den ergangenen Bescheid zu erheben. Die Oberbürgermeisterwahl von Ulm jedenfalls ist nun auch vonseiten des Regierungspräsidiums bestätigt - und Martin Ansbacher damit einen Schritt näher zu seinem neuen Amt, das er am 1. März antreten wird.

Daniel Langhans galt von Anfang an als umstrittener OB-Kandidat, da er regelmäßig als Redner auf sogenannten Querdenker-Demos in ganz Deutschland auftritt. Erst Mitte Dezember wurde er wegen Volksverhetzung vom Amtsgericht Ravensburg zu einer Geldstrafe verurteilt. Langhans hatte in der oberschwäbischen Stadt einst bei einer Corona-Demonstration Ärzten vorgeworfen, bei Impfungen „hinterhältige Todesspritzen“ zu verabreichen. In diesem Zusammenhang soll er nach Ansicht des Gerichts den Holocaust verharmlost haben.