Kinderstiftung feiert 10–jähriges Jubiläum

Die Kinderstiftung Ulm/Donau–Iller feiert ihr 10–jähriges Bestehen. Dazu lädt sie am Freitag, 1. September, von 10 bis 16 Uhr in das Hexenwiesen Zentrum, in der Prittwitzstraße 44 in Ulm ein.

Wie die Stiftung mitteilt, richtet sich das Angebot ganz gezielt an diejenigen, die in den Sommerferien aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht in den Urlaub fahren können, keine Ausflüge unternehmen oder an kostenpflichtigen Ferienangeboten teilnehmen können.

Mit einem bunten Rahmenprogramm und Verpflegungsständen, möchte die Stiftung diesen Kindern einen spaßigen, bunten und sorgenfreien Tag ermöglichen. Es seien verschieden Stände geplant, darunter Rätsel–Rallye, Kinderschminken, malen und basteln sowie Hula–Hoop–Reifen und Dosenwerfen.

Für eine bessere Planung bittet die Stiftung um vorherige Anmeldung per Mail unter [email protected]

Die Kinderstiftung wurde 2013 von einem Geschwisterpaar gegründet. Mitgründerin der Treuhandstiftung ist die Region Caritas Ulm–Alb–Donau, die gleichzeitig auch für die Geschäftsführung der Kinderstiftung Ulm/Donau–Iller verantwortlich ist.

Die Stiftung setzt sich mit ihren Aktionen und Projekten für die Chancengleichheit von Kindern ein. Kinder brauchen nach Angaben der Stiftung eine stabile Umgebung, um ihre Fähigkeiten individuell entwickeln zu können. In Deutschland sei jedes fünfte Kind armutsgefährdet. Denn Armut werde häufig vererbt. Die Kinderstiftung Ulm/Donau–Iller möchte helfen, diesen Kreislauf zu durchbrechen.