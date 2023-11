Im Fall des 40-jährigen Angeklagten, der unter anderem mehrere Mädchen telefonisch belästigt und eine Zwölfjährige per Whatsapp dazu verleitet haben soll, ihm Nacktfotos zu schicken, hat das Landgericht Ulm vorzeitig ein Urteil gesprochen.

Weil der Mann kurz vorher schon einmal verurteilt wurde, verlängert sich seine Gefängnisstrafe. Er muss jetzt für insgesamt vier Jahre und neun Monate in Haft.

+++ Hier lesen Sie den ausführlichen Bericht vom ersten Verhandlungstag. +++

Der Angeklagte ist kein Unbekannter

Der Angeklagte räumte schon am ersten Verhandlungstag die Vorwürfe aus der Anklageschrift ein und gab sich dem Richter gegenüber einsichtig. „Ich versuche, gegen den Drang in mir anzukämpfen“, so der 40-Jährige. Doch trotz Psychotherapie habe er es nicht geschafft, „stark zu bleiben“.

Ich versuche, gegen den Drang in mir anzukämpfen, betonte der Angeklagte zu Prozessbeginn

Der Mann ist vor Gericht kein Unbekannter. Zuvor soll er schon mehrfach wegen des Besitzes kinderpornografischen Materials in Schwierigkeiten geraten und nun während einer laufenden Bewährung rückfällig geworden sein.

Kinderpornos konsumiert und Zwölfjährige bei Whatsapp genötigt

Unter anderem soll er über eine Internetplattform immer wieder an kinderpornografische Fotos gekommen sein und diese auch weiterverbreitet haben.

Zudem soll er im Herbst 2022 in Kontakt mit einem damals zwölfjährigen Mädchen gestanden haben. Mehrmals soll er das Kind dazu gedrängt haben, ihm intime Fotos von sich zu schicken. An das Mädchen soll er wiederum Fotos erigierten Glieds gesendet haben.

Am Telefon masturbiert

Darüber hinaus soll der Angeklagte mehrere Mädchen und Frauen am Telefon belästigt haben. Dafür soll er deren Handynummern und Namen ‐ unter anderem über deren Instagram-Seiten ‐ in Erfahrung gebracht haben.

Danach habe er diese meist mehrmals angerufen, lautstark gestöhnt und dabei masturbiert haben. Unter den Geschädigten soll auch eine Elfjährige gewesen sein.

Lange Liste an Vorwürfen

Insgesamt 13 Punkte umfassten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen den Mann.

Verurteilt wurde er nun bereits vor dem letzten angesetzten Verhandlungstag unter anderem wegen der Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und dem Erwerb kinderpornografischer Inhalte in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch ‐ jedoch ohne Körperkontakt mit dem Kind gehabt zu haben.