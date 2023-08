Kinder haben das Recht auf möglichst sorgenfreien Krankenhausaufenthalt

Ein Krankenhausaufenthalt ist oftmals mit vielen Unsicherheiten, Sorgen und Ängsten verbunden — das gilt für Erwachsene ebenso wie für die jüngeren Patientinnen und Patienten. Um Entwicklung und Wohlbefinden von Kindern im Krankenhaus nicht zu beeinträchtigen, haben sie ein Recht darauf, dass ihre Ansprüche altersgerecht berücksichtigt werden — gerade in herausfordernden Situationen wie der Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung.

Aus diesem Grund hat sich die Klinik für Kinder– und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Ulm der EACH–Charta verschrieben. Festgelegt von dem Dachverband European Association for Children in Hospital (EACH), beinhaltet diese zehn Artikel über die Rechte von kranken Kindern und Jugendlichen. Das teilt die Klinikverwaltung mit.

„Es gehört zu unserem Selbstverständnis als Kinderklinik, Bedingungen zu schaffen, in denen sich unsere Patientinnen und Patienten wohlfühlen und altersentsprechend ganzheitlich betreut werden können“, sagt Klaus–Michael Debatin, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder– und Jugendmedizin. Dazu gehört zum Beispiel das Recht der Kinder, ihre Eltern oder eine andere Bezugsperson jederzeit bei sich zu haben. Wie Erwachsene haben auch Kinder das Recht, ihrem Alter und ihrem Verständnis entsprechend informiert sowie in alle Entscheidungen, die ihre gesundheitliche Betreuung betreffen, mit einbezogen zu werden.

„Wir vertreten ein ganzheitliches Verständnis von Gesundheit. In Diagnostik und Therapie werden auch psychische und soziale Faktoren berücksichtigt“, sagt Susanne Betzler, die in der Klinik Familien, Kinder und Jugendliche als systemische Familientherapeutin betreut. „Die Kinder sollen die Zeit in der Klinik als möglichst stressfrei erleben.“

Über die EACH Kinderrechte informiert die Klinik unter anderem in Form von bunt gestalteten Bannern und Flyern, die bereits im Eingangsbereich hängen.

Dass die Rechte von Kindern nicht auf einen Krankenhausaufenthalt beschränkt sind, verdeutlicht das deutsche Änderungsgesetz zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung, das im Jahr 2000 erlassen wurde. Demnach haben Kinder ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. „Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig“, heißt es im Bürgerlichen Gesetzbuch.

Das Kinderschutzteam am UKU hat deshalb stets ein Auge auf das Wohl der Schutzbefohlenen. Ein multiprofessionelles, 17–köpfiges Team, darunter sind Psychologen, unterstützt die behandelnden Ärzte leitlinienkonform immer dann, wenn eine mögliche Kindeswohlgefährdung im Raum steht. „Kinderschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe“, sagt Melanie Kapapa, Fachärztin für Kinderchirurgie und zertifizierte Kinderschutzmedizinerin am UKU, „um diese gewährleisten zu können, müssen vor allem personelle Ressourcen in den Kliniken und Praxen zur Verfügung stehen.“