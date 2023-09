Kind auf Fahrrad angefahren und weitergefahren

Eine Autofahrerin hat am Dienstag in Ulm einen Zwölfjährigen auf einem Fahrrad angefahren und ist nach einem Unfall geflüchtet. Das berichtet die Polizei.

Gegen 7.30 Uhr war die Autofahrerin in der Römerstraße in Richtung Römerplatz unterwegs. An einer Einmündung bog die Frau mit ihrem schwarzen Opel nach links in die Warndtstraße ab. Beim Abbiegen touchierte sie den hinteren Reifen eines Radfahrers. Der Zwölfjährige, der mit seinem Fahrrad in der Römerstraße in Richtung Kuhberghalle unterwegs war, stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Die Verursacherin fuhr anschließend weiter. Die Polizei Ulm, Telefon 0731/1883812, hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen. Die Opel-Fahrerin soll etwa 20 Jahre alt sein.