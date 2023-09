Bärenland Ulm: Warum das Fruchtgummi–Paradies schließt

Gummibären–Fans aus Ulm und Umgebung müssen jetzt stark sein: Das Bärenland in der Ulmer Innenstadt macht nach fast 20 Jahren dicht.

Inhaberin Wilma Eisert wird den beliebten Süßwarenladen in der Hinteren Rebengasse ab Mitte Oktober nicht mehr weiterführen können. Die Suche nach einem Nachfolger war vergebens.

Letzter Verkaufstag wohl am 14. Oktober

„Nachdem die Suche nach einem Nachfolger bisher erfolglos geblieben ist, habe ich aus privaten Gründen diese Entscheidung treffen müssen“, bedauert die 59–Jährige gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“.

Ich bin traurig und an manchen Tagen nah am Wasser gebaut. Inhaberin Wilma Eisert zur Schließung

Dabei wird deutlich, dass ihr dieser Schritt nicht leicht gefallen ist: „Ich bin traurig und an manchen Tagen nah am Wasser gebaut“, beschreibt sie ihre Gefühlswelt wenige Wochen vor der Schließung. Letzter Verkaufstag im Bärenland wird voraussichtlich der 14. Oktober sein.

Wilma Eisert, gelernte Krankenschwester, hatte das Bärenland im November 2003 eröffnet — als Alternative zu ihrem fordernden Beruf in der Pflege und aus Liebe zu den Gummibären. Über 100 Sorten an Fruchtgummi hat die heute 59–Jährige mittlerweile in ihrem Laden stehen.

Am meisten wird ihr aber nicht der Blick in das bunt gefüllte Regal, sondern der Kontakt zu den Kunden fehlen, wie sie sagt. „In den 20 Jahren gab es sehr viele, wirklich fast ausschließlich gute und schöne Erlebnisse“, denkt Wilma Eisert zurück. „Wir hatten immer die besten und nettesten Kunden, die es in Ulm und Neu–Ulm gibt.“

Besteht noch Hoffnung auf einen Nachfolger?

Leise Hoffnung, dass bis Mitte Oktober vielleicht doch noch einen Nachfolger gefunden wird, besteht wohl nicht mehr. Erst kam die Pandemie, dann der Ukraine–Krieg. „Es ist aktuell vermutlich einfach eine zu unsichere Zeit für ein Wagnis in die Selbständigkeit“, glaubt sie.

Empfohlene Artikel 60 Jahre Bandsalat Warum die Musikkassette gerade wieder so beliebt ist q Ulm

Für Wilma Eisert wird es beruflich nach fast 20 Jahren im Bärenland wohl zurück in die Pflege gehen. „Ich bin Krankenschwester und werde mich in diesem Bereich neu orientieren und nach einer Halbtagsstelle Ausschau halten“, kündigt sie an. Dies sei mit den privaten Gründen, aufgrund derer sie das Bärenland in Ulm schließen müsse, vereinbar.