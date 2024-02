Fällt auf der B10 in Ulm bald das Tempolimit weg?

Auch wenn Berufsverkehr und Wochenendstau es einem manchmal erschweren, so kann doch fast jeder Autobesitzer jederzeit nach Ulm und Neu-Ulm fahren. Aktuell aber eben nur fast jeder, denn in der Doppelstadt gilt aktuell noch die Umweltzone, in die Städte dürfen nur Autos mit grüner beziehungsweise in Neu-Ulm auch mit gelber Plakette fahren. Doch das wird sich ab Juni ändern, in beiden Städten wird dann nämlich die Umweltzone abgeschafft. Grund sind die in den vergangenen Jahren stetig gesunkenen Stickstoffoxid-Werte.

„Das Regierungspräsidium Tübingen hat jedes Jahr über mehrere Messstellen in Ulm diese Werte überprüft“, erklärt Ulms Baubürgermeister Tim von Winning (parteilos). In der Karlstraße habe sich relativ schnell nach ihrer Umgestaltung gezeigt, dass die Werte sinken. „Wenn dann in zwei Jahren in Folge der Grenzwert unterschritten ist, dann ist das der Nachweis, dass es dauerhaft eine Entlastung gibt - und die Maßnahmen wieder zurückgenommen werden müssen“, erklärt von Winning. Aktuell liege man in Ulm bei 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Vor rund zehn Jahren lag der Wert mit 60 Mikrogramm noch deutlich über dem entscheidenden Grenzwert von 40 Mikrogramm.

Die Umweltzone wurde in Ulm und Neu-Ulm vor zehn Jahren im Rahmen eines Luftreinhaltungsplans eingeführt. Der Plan für Ulm sah zudem eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der B 10 und ein LKW-Durchfahrtsverbot vor. Dass mit Wegfall der Umweltzone die Stickoxid-Werte ganz schnell wieder steigen werden, befürchtet der Baubürgermeister nicht, denn: „Die Fahrzeugflotten haben sich in den vergangenen zehn bis 15 Jahren deutlich verändert. Das heißt, der Anteil der schadstoffarmen Fahrzeuge ist viel größer geworden.“

Was laut von Winning jedoch weiterhin bestehen bleiben soll ist das LKW-Durchfahrtsverbot. Wie es sich mit der Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 10 künftig verhält, werde man noch mit dem Gemeinderat abstimmen.

Tim von Winning geht aber davon aus, dass das Tempo auf der B 10 innerstädtisch nicht, wie früher einmal, wieder auf 100 km/h angepasst wird.