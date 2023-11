Zwischen Intercity-Hotel und Bahnhofssteg besitzt der Ulmer Hauptbahnhof ab sofort einen zusätzlichen Zugang. Dieser soll Reisenden einen Umweg zu den Gleisen ersparen. Nach rund zwei Jahren Bauzeit konnte er am Donnerstag eröffnet werden.

Südzugang führt stufenfrei zu den Gleisen

Der Busbahnhof Ost grenzt in Ulm zwar direkt an die Bahngleise an, doch bisher mussten Reisende stets den Umweg über das Bahnhofsgebäude nehmen, um zu den Gleisen 1, 25, 27 und 28 zu gelangen. Ab sofort sind der sogenannte „Bayerische Bahnhof“ sowie das Gleis 1 jedoch auf direktem Wege und stufenfrei erreichbar.

Der Südzugang, der am Donnerstag in Betrieb genommen werden konnte, führt vom Bahnhofsplatz links am Intercity-Hotel vorbei und von dort direkt ans Gleis.

„Man musste sich hinter Gepäckfächern verstecken“

Schon vor rund zehn Jahren sei es nicht nur dem Ulmer Landtagsabgeordneten und Gemeinderatsmitglied Martin Rivoir (SPD) aufgefallen, dass es am Bahnsteig von Gleis 1 durchaus eng werden könne, wenn er morgens auf den ICE in Richtung Stuttgart warte und gleichzeitig auf den Gleisen 25 bis 28 Nahverkehrszüge aus Günzburg und Donauwörth ankämen.

„Da musste man sich eigentlich hinter den Gepäckfächern verstecken, damit man nicht von den Leuten überrollt wird“, so Rivoir am Rande der Inbetriebnahme des neuen Durchgangs am Donnerstag.

Michael Joukov, Landtagsabgeordneter der Grünen, fährt ebenfalls viel mit dem Zug und wurde zum Mitstreiter. Auch Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) hatte sich den ebenerdigen Zugang zum Busbahnhof und zur Straßenbahnhaltestelle seit längere Zeit gewünscht, wie er erklärte.

Und das Stadtoberhaupt denkt noch weiter, denn es stehe die Sanierung der Haupthalle des Bahnhofs an und während der Bauarbeiten könne der seitliche Ausgang ihm zufolge zur einer notwendigen Umleitung für Reisende avancieren.

Kosten betragen rund 175.000 Euro

Der zusätzliche Bahnsteigzugang wurde gemeinsam von der Deutschen Bahn und der Stadt Ulm finanziert. Die Kosten betragen nach Angaben der Bahn rund 175.000 Euro. Die Errichtung sei deutlich mehr Aufwand gewesen, als nur einen Zaun zu beseitigen, erklärte Thorsten Krenz, der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Baden-Württemberg.

So sei für den einfacheren Ein- und Ausstieg im sogenannten Bayerischen Bahnhof der komplette Bahnsteigbereich angehoben und dadurch auch die passende Höhe geschaffen worden, um direkt auf den Bahnhofsvorplatz zu gelangen.

Das Gleis 28 habe verkürzt werden müssen, damit zwischen Hotel und Bahnhofssteg genug Breite vorhanden sei, den Durchgang zu öffnen. Auch zahlreiche Leitungen im Untergrund hätten verlegt werden müssen.