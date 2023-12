(ame) - Kurz vor Weihnachten konnten sich die Spatzen leider nicht mehr selbst beschenken. Zum Rückrundenauftakt der Dritten Liga verlor der SSV Ulm 1846 Fußball sein letztes Saisonspiel des Jahres bei „Pokal-Schreck“ 1. FC Saarbrücken (in diesem Jahr bereits Siege gegen den Karlsruher SC, FC Bayern München und Eintracht Frankfurt) am Ende verdient auswärts mit 1:2.

Die Hausherren hatten die ganze Partie über deutlich mehr vom Spiel und kamen folgerichtig in der 33. Spielminuten auch zum 1:0. Calogero Rizzulo schlenzte den Ball von der Strafraumkante aus sehenswert in den linken Winkel. Ulms Torwart Christian Ortag (Foto-Motiv) war bei dem Kunstschuss chancenlos. Trotz weiterer guter Möglichkeiten für Saarbrücken kam die Elf von SSV-Trainer Thomas Wörle in der 68. Minute durch Tom Gaal etwas überraschend zum Ausgleich. Nach einem Freistoß von Leo Scienza landet der Ball vor den Füßen des Ulmer Verteidigers, der aus der Nahdistanz erfolgreich abstauben konnte.

Knapp zehn Minuten später rückte Kai Brünker aus Saarbrückener Sicht das Ergebnis jedoch wieder gerade - per Kopf sorgte der Stürmer für den Sieg-Treffer (2:1/77.).