Tenso wirkt im ersten Moment wie ein Haustier. Er steht neben uns am Tisch, blinzelt aufmerksam, schaut uns erwartungsvoll an. Mit seinen großen runden Augen wirkt er vertrauenswürdig. Auf Befehl antwortet und gestikuliert er dazu. Roboter wie Tenso kommen längst an vielen Orten zum Einsatz: in Bibliotheken, in Museen, Hotels oder der Altenpflege.

Ich kann noch damit leben, wenn mir Netflix eine Serie vorschlägt, und ich nicht weiß warum. Timo Felser

Entscheidend ist jedoch, was sich in dem Tablet abspielt, das die lächelnde Arbeitsmaschine auf der Brust trägt. Und hier kommenden die beiden Ulmer Unternehmer Timo Felser und Florian Schinnerling ins Spiel. Sie sehen großes Potenzial in der künstlichen Intelligenz, aber eine Sache stört sie gewaltig: Viele KI–Anwendungen gleichen einer Black Box. Der Nutzer erfährt nur das Ergebnis einer KI–Entscheidung, aber nicht, die Gründe für die Entscheidung. „Ich kann noch damit leben, wenn mir Netflix eine Serie vorschlägt, und ich nicht weiß warum“, sagt Timo Felser. „Aber ganz anders sieht es aus, wenn es zum Beispiel um Kreditvergaben, autonomes Fahren oder die Gesundheitsversorgung geht.“

Schlüssel zu mehr Akzeptanz

Der 28–Jährige ist überzeugt davon: Der Schlüssel zu einer größeren Akzeptanz von KI liegt darin, dass Menschen die Entscheidungen besser nachvollziehen können. Auch um im Zusammenspiel mit dem Computer am Ende die Entscheidungshoheit zu behalten.

Es hat meinen Forschertrieb geweckt, weil ich es anfangs nicht ganz verstanden habe, wie eine KI denn genau Entscheidungen trifft. Timo Felser

Schon während seiner Promotion als Physiker vor sechs Jahren begann Felser sich mit dem Thema der künstlichen Intelligenz zu beschäftigen. „Es hat meinen Forschertrieb geweckt, weil ich es anfangs nicht ganz verstanden habe, wie eine KI denn genau Entscheidungen trifft. Aber ich habe damals schon ein Riesenpotenzial darin gesehen“, erzählt er. Damals hatte er die Möglichkeit, an einem Forschungsprojekt zur Datenanalyse des Teilchenbeschleunigers der renommierten Europäische Organisation für Kernforschung (CERN) mitzuarbeiten. Mit künstlicher Intelligenz wurde eine Vielzahl an Daten verarbeitet, um Aussagen über das Entstehen kleinster Teilchen zu treffen.

Gründungszeit

Schon an der Universität reifte die Idee, aus den vielen Anwendungen mit KI eine Geschäftsidee zu schaffen. Felser holte schließlich seinen Bekannten Florian Schinnerling mit ins Boot. Der 27–Jährige hat Wirtschaftswissenschaften studiert und brachte die finanzielle Expertise ins Team mit ein. 2022 gründeten die beiden Ulmer zusammen mit dem Physiker Marco Trenti und Informatiker Niklas Rach ihr Start–up Tensor AI Solutions.

Die ersten Jahre standen sie unter dem Dach der Universität Ulm, inzwischen aber ist der Forschungstransfer abgeschlossen. Mittlerweile sucht das Team nach neuen Räumen für ihre Firma.

Selbst Anfragen aus den USA

Das Interesse sei groß, betonen die Gründer. Selbst einen Kunden aus den USA haben sie bereits überzeugt. Auch wenn es bei manchen Kunden noch immer viel Überzeugungsarbeit braucht, die Idee einer anderen Form der KI kommt offenbar an.

Was ihre KI so besonders macht, wollen Timo Felser und Florian Schinnerling an Tenso, dem sympathischen Roboter, demonstrieren. Tenso verleiht der KI im wahrsten Sinne ein Gesicht. Über seine Tablet–Brust können die Nutzer mit ihm in Kontakt treten, steuern lässt er sich über Sprachbefehle und Berührungen. Und Tenso zeigt die ganze Bandbreite seines Könnens.

Überlebt auf der Titanic?

Zwei Beispiele hat er parat. Das erste ist ein Gedankenexperiment: „Möchtest du wissen, ob du beim Untergang der Titanic überlebt hättest?“, fragt der Roboter. Um die Frage zu beantworten, benötigt er nur ein paar Informationen des Nutzers: Alter, Geschlecht, die gebuchte Klasse. Das Ergebnis, das er ausspuckt, ist eindeutig: „Du wärst ertrunken“, teilt er dieses Mal mit. Irritierend, dass er das nur mit einem lachenden Gesichtsausdruck verkündet.

Der Roboter wurde für diese Aufgabe mit einer Vielzahl an realen Fällen gefüttert, anhand derer er jetzt die Überlebenschancen jeder beliebigen Person bestimmen kann. Eine komplexe, aber keine unlösbare mathematische Aufgabe. So weit so nachvollziehbar. Das eigentlich Überraschende folgt darauf: Tenso bietet an, seine Herangehensweise zu erläutern. Welchen Einfluss auf die Entscheidung hatte das Geschlecht? Wären die Überlebenschancen in der ersten Klasse deutlich besser gewesen als in der zweiten? Tenso weiß auf alles eine Antwort. Und langsam erschließt sich dem Nutzer wie der Roboter denkt und entscheidet.

Wer bekommt einen Kredit?

Zweites Beispiel, das einer realen Anwendung entspricht: Kreditvergabe. Dafür fragt der Roboter wie ein Bankberater nach allen relevanten Daten, angefangen vom Einkommen, über die Höhe der Spareinlagen bis zur Laufzeit eines Kredits. Am Ende trifft Tenso eine Entscheidung. Top oder Flop. Und wiederum kann sich der Kreditnehmer oder die Bank von der KI genau darlegen lassen, wie sie zu dieser Entscheidung kam. Und vor allem, was sich für eine positive Entscheidung ändern müsste. Das Ganze zeigt Tenso in übersichtlichen Schaubildern auf seinem Tablet an.

Vor allem für die Vergabe kleinerer Kredite hätten Banken oft einen relativ großen Verwaltungsaufwand, erklärt Felser. Da könnte eine KI Arbeit abnehmen — ein realistisches Einsatzszenario. Und selbstverständlich braucht es für die Anwendung auch nicht immer einen Roboter. Dieser diene eher dazu, die Ideen zu veranschaulichen.

Erst der Anfang

Schon heute werden die KI–Modelle der Firma aus der Region Ulm in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Zum Beispiel im Handel, wenn es zum Beispiel darum geht, unter vielen Produkten das geeignete herauszufiltern. Oder bei der Wartung in Produktionsfirmen. Die KI kann präzise vorhersehen, wann zum Beispiel bestimmte Teile reparaturanfällig werden und eine Wartung einen Ausfall verhindern kann.

Nach unseren Vorstellungen hat derjenige, der die KI entwickelt, alle Möglichkeiten, um die Kontrolle darüber zu behalten. Timo Felser

Timo Felser ist überzeugt: Was heute möglich ist, sei erst der Anfang. Die künstliche Intelligenz hält er für eine große Chance, solange die Entwickler verantwortungsvoll damit umgehen. „Nach unseren Vorstellungen hat derjenige, der die KI entwickelt, alle Möglichkeiten, um die Kontrolle darüber zu behalten“, sagt er. Und der Roboter Tenso schaut und blinzelt mit den Augen. Als habe er jedes Wort verstanden.