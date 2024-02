Der Countdown läuft: Nur noch etwas mehr als vier Monate, dann rollt bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland der Ball. Am 14. Juni bestreitet die Mannschaft von Julian Nagelsmann in München das Eröffnungsspiel gegen Schottland.

Während dem deutschen Bundestrainer noch etwas Zeit bleibt, sich auf seinen Kader für das Heimturnier festzulegen, sind in puncto Team-Quartiere jetzt die Entscheidungen gefallen - und zwar auch zum Nachteil der Stadt Ulm. Von den 21 Nationen, die sich für die EM qualifiziert haben, wird keine ihr Basislager in der Münsterstadt beziehen. Dies bestätigte nun die UEFA.

Noch wird Ulm im Katalog der UEFA geführt

Zwar wird Ulm auf der Internetseite des Europäischen Fußballverbandes noch immer in dem Katalog aufgeführt, aus dem die Teilnehmer ihr Quartier für das Turnier in Deutschland auswählen dürfen, doch auf Anfrage bei der Stadt wird die endgültige Absage ebenfalls bestätigt.

„Wir sind leider nicht mehr im Rennen“, bedauert Gerhard Semler, Chef der städtischen Abteilung für Bildung und Sport.

Der Deutsche Fußballbund (DFB) habe ihm zuletzt mitgeteilt, dass keine Mannschaft ihr EM-Camp in Ulm aufschlagen möchte. „Schade, dass es nicht geklappt hat.“

Kommentar: "Schade, doch der lokale Fußball gewinnt" Die Absage des EM-Quartiers ist zwar schade für Fußballfans aus der Region, hat aber einen riesigen Vorteil für Drittligist SSV Ulm und seine Anhänger, meint Dennis Bacher. Die Spatzen hatten es bereits von den Dächern gepfiffen, jetzt ist es offiziell: Der Traum von Ulm als Gastgeberstadt für die Heim-EM ist geplatzt. Weder werden die Franzosen um ihren Superstar Kylian Mbappé im Maritim-Hotel einchecken, noch wird man die Engländer mit ihrem Topstürmer Harry Kane im Donaustadion trainieren sehen. Das ist zwar schade für Fußballfans aus der Region, weil es sich bei der Bewerbung für ein „Team-Base-Camp“ wohl um eine einmalige Gelegenheit gehandelt haben dürfte, hat aber auch einen großen Vorteil – und zwar für den lokalen Fußball. Der vom DFB geforderte Einbau der Rasenheizung im Donaustadion, der Heimspielstätte des SSV Ulm, kann so nämlich bereits ab dem 18. Mai erfolgen, also direkt im Anschluss an die laufende Drittliga-Saison. Wäre Ulm als Mannschaftsquartier für die EM ausgewählt worden, hätte man mit den Bauarbeiten wohl frühestens nach dem EM-Finale am 14. Juli loslegen können. Ein erneuter Umzug von Klub und Fans nach Aalen wäre zum Saisonstart unumgänglich gewesen. So gewinnt die Stadt knapp zwei Monate, um das etwa 1,3 Millionen teure Vorhaben noch in der Sommerpause umzusetzen. Wenn alles glatt läuft, wird die Rasenheizung bereits vor dem Auftakt am ersten August-Wochenende im Boden sein. Der lokale Fußball gewinnt hier eindeutig, auch wenn die Absage im Fan-Herzen schmerzt.

Dabei ist man im Rathaus durchaus optimistisch gewesen, eines der Teilnehmerländer von einem Aufenthalt an der Donau überzeugen zu können. Die gute Lage der Stadt zu den Spielorten München, Stuttgart und Frankfurt, die Nähe zu den Flughäfen sowie die kurzen Wege zwischen dem Maritim-Hotel und dem Donaustadion hätten für die Stadt gesprochen, findet Semler.

Außerdem hätten Nationalmannschaften in Ulm von einem „blickdichten“ Stadion profitiert und somit ihre Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolvieren können.

Unklar, ob sich überhaupt jemand für Ulm interessierte

„Der Standort Ulm ist eigentlich prädestiniert für ein Basecamp, deshalb hat der DFB ja auch darum gebeten, dass wir uns bewerben“, erzählt Gerhard Semler.

Als Anfang Dezember in der Hamburger Elbphilharmonie schließlich die Gruppen für das Turnier in Deutschland ausgelost worden sind, sei man „Gewehr bei Fuß gestanden“, wie es der Mann von der Stadt formuliert. „Wir waren vorbereitet und hätten sogar den Einbau der Rasenheizung im Donaustadion auf das Team-Base-Camp abgestimmt.“

„Team-Base-Camp“ Nationen konnten Quartier selbst wählen Gemeinsam mit der UEFA hat der DFB rund 100 Hotels und Trainingseinrichtungen in Deutschland besucht und daraus einen Katalog von potentiellen Mannschaftsquartieren erstellt. Letztlich konnten die 24 Teilnehmer des Turniers aus 56 möglichen Unterkünften wählen. Auf Anraten des Verbandes hatte sich auch die Stadt Ulm für die Ausrichtung eines sogenannten „Teams-Base-Camps“ beworben und es auf die Empfehlungsliste geschafft. Hier stand den Nationalteams das Maritim-Hotel in Kombination mit dem Donaustadion als Trainingsgelände zur Auswahl.

Doch auf Anfragen von Nationen wartete man im Rathaus vergebens. Ob sich letztlich überhaupt ein Qualifikant näher für den Standort Ulm interessiert habe, wisse man nicht. „Das hat uns niemand mitgeteilt“, erklärt Semler. „Es hat sich auch keine Mannschaft bei uns gemeldet.“

Engländer entscheiden sich für Thüringen

Am meisten hätte sich Semler über die Engländer gefreut, die ihr Lager nun aber in Thüringen aufschlagen werden. Die deutsche Mannschaft wird derweil ins DFB-Quartier in Herzogenaurach (Bayern) ziehen.

Auf einen dreimaligen Europameister darf man sich unterdessen in Donaueschingen (Baden-Württemberg) freuen, wo die Spanier residieren werden. Und mit den Teams aus Dänemark (Freudenstadt), Belgien (Ludwigsburg) und der Schweiz (Stuttgart) werden drei weitere Teilnehmer ihre Basislager im Ländle errichten. Nicht berücksichtigt wurden neben Ulm mit Heilbronn und Bad Schönborn zwei weitere Bewerber aus Baden-Württemberg.

Besteht doch noch EM-Hoffnung in Ulm?

Noch stehen aber nicht alle Teilnehmer der Fußball-EM in Deutschland fest. Erst bei den Playoffs im März werden die letzten drei Tickets vergeben.

Darf man sich in der Großstadt an der Donau also doch noch Hoffnung auf das gewisse Euro-Feeling in diesem Sommer machen? Entscheidet sich womöglich eines der drei Playoff-Teams für ein „Team-Base-Camp“ am Standort Ulm? Immerhin wird eines dieser Länder jeweils eines seiner Gruppenspiele in Stuttgart und München austragen. „Nein“, sagt Gerhard Semler. Die Bewerbung sei inzwischen vom Tisch. „Wir planen ohne Team-Base-Camp in Ulm.“