Als Reaktion auf die Beißattacke eines Kampfhundes am Ulmer Hauptbahnhof, bei der ein Mann einen Teil seiner Unterlippe verlor, hat sich die Tierschutzorganisation Peta zu Wort gemeldet. Sie fordert von der Landesregierung die umgehende Umsetzung eines sogenannten Hundeführerscheins in Baden-Württemberg. Die Tierschützer sehen die Ursache für den Angriff bei der Halterin, nicht bei dem Tier.

Meist liegt das Problem nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine. Annika Lewald (Peta)

„Meist liegt das Problem nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine“, äußerte sich Annika Lewald von der Peta am Dienstag zu dem jüngsten Vorfall in Ulm. Viele Hundehalter könnten das Verhalten, die Signale und die Körpersprache ihres Vierbeiners nicht richtig deuten und einschätzen – insbesondere dann nicht, wenn sie stark alkoholisiert seien, so wie zuletzt auch in Ulm.

Die Beißattacke hatte sich am vergangenen Freitag im Bereich des Ulmer Hauptbahnhofes ereignet. Das Opfer, ein 26-jähriger Mann, soll sich dort am späten Abend gemeinsam mit einer 28-Jährigen in Begleitung ihres Kampfhundes aufgehalten haben. Laut Polizei griff das Tier den Mann aus bislang unbekannten Gründen plötzlich an und verletzte diesen daraufhin mit einem Biss im Gesicht. Ein Teil der Unterlippe des Mannes soll bei dem Angriff weggerissen worden sein.

Halterin hatte drei Promille im Blut

Wie sich herausstellte, war die Hundebesitzerin stark betrunken. Ein Test der Polizei ergab einen Wert von fast drei Promille Alkohol im Blut. „Die Beschuldigte war offensichtlich nicht mehr in der Lage, das aggressive Tier unter Kontrolle zu halten“, hieß es dazu in einer Polizeimeldung. Der Hund wurde beschlagnahmt und ins Tierheim gebracht.

Mit Blick auf diesen Vorfall betonte Annika Lewald von der Peta, dass „die wahre Ursache für Beißattacken“ beim Menschen zu suchen seien, nicht beim Tier. Durch die umgehende Einführung eines „Hundeführerschein“ könnten laut der Tierschutzorganisation schwere Unfälle vermieden und den Hunden ein tiergerechtes Leben ermöglicht werden. Ähnlich wie beim Autoführerschein müssten künftige Halter vor der Aufnahme des Tieres einen Theoriekurs sowie einen Praxisteil in einer Hundeschule absolvieren.

„Ein solcher Nachweis kann sicherstellen, dass Menschen, die Hunde halten, fachkundig mit dem Tier umgehen und die Signale des Vierbeiners richtig deuten“, schreibt die Peta dazu. Eine funktionierende Kommunikation zwischen Hund und Halter sei unerlässlich, um Beißvorfälle zu verhindern.

Wie es um den Hundeführerschein im Südwesten steht In Baden-Württemberg ist der Nachweis für Hundehalter schon länger in Planung. Das dauert aber schon recht lange. Mehr zum Thema

Hundeführerschein soll in BaWü kommen

Als erstes deutsches Bundesland hat Niedersachsen 2013 einen verpflichtenden „Hundeführerschein“ eingeführt. In Baden-Württemberg ist dieser noch keine Pflicht. Das soll sich aber ändern: Die schwarz-grüne Landesregierung hat vor drei Jahren die Einführung des „Hundeführerscheins“ in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben. Die Umsetzung lässt allerdings weiter auf sich warten.