Influenza, HIV, SARS-CoV-2: Einige der gefährlichsten Krankheitserreger der Welt werden künftig in einem sogenannten S3-Labor an der Universität Ulm erforscht. Damit die potentiell tödlichen Viren nicht nach draußen gelangen, unterliegt das Labor strengen Schutzmaßnahmen. Ein Blick hinter die Kulissen des neuen Hochsicherheitsgebäudes.

Neues Hochsicherheitslabor in Ulm

Noch kann der anthrazitgraue Kubus auf dem Campus der Ulmer Universität ganz normal mit Alltagskleidung und gewöhnlichen Straßenschuhen betreten werden.

Die medizinische Fakultät hat zahlreiche Interessierte aus Politik und Gesellschaft dazu eingeladen, sich ein Bild von den hochmodernen Räumlichkeiten zu machen, die sie in Zukunft wohl nicht mehr so einfach zu Gesicht bekommen werden.

„Die Forschenden haben ihre Arbeit noch nicht aufgenommen“, beruhigt Universitätspräsident Michael Weber. „Es ist im Moment noch völlig ungefährlich, sich durch die Räume zu bewegen.“

An der Uni ist man stolz auf das nagelneue Labor, das inklusive Erstausstattung immerhin 8,4 Millionen Euro gekostet hat. „Es wird uns weitere Spitzenforschung ermöglichen.“

Arbeit mit potenziell tödlichen Erregern

Die neue Forschungsstation auf dem Campus ist speziell für die Arbeit mit gefährlichen oder potenziell tödlichen Krankheitserregern konzipiert, die auf dem Luftweg übertragen werden. Im Fokus der Wissenschaftler steht das SARS-CoV-2, bekannt als Verursacher für die Erkrankung Covid-19. Aber auch Influenza- und HI-Viren, die Erreger von Grippe und Aids, sollen hier künftig unter das Mikroskop genommen werden.

„Neben der Frage, wie es manchen Viren gelingt, sich erfolgreich von Tieren auf den Menschen zu übertragen, wollen wir auch klären, wie sich Corona- und Hi-Viren aktuell an den Menschen anpassen und welche Immunmechanismen diese Erreger erfolgreich abwehren“, erklärt Thomas Wirth, Dekan der medizinischen Fakultät.

Thomas Wirth ist der Dekan der medizinischen Fakultät in Ulm. (Foto: Dennis Bacher )

Für die neugierigen Besucher des Hochsicherheitslabors geht es zunächst durch einen Schleusenbereich, der in Zukunft das Einschleppen von Mikroorganismen über Kleidung und Schuhe verhindern wird. Dahinter wartet ein großzügiger Laborbereich, der ausreichend Platz für neun Forscher bietet und mit hochmodernen Sicherheitswerkbänken und Inkubatoren ausgestattet ist. Ein angrenzender Raum beherbergt spezielle Analysegeräte.

Sicherheit geht vor!

Damit keine infektiösen Viren in die Umgebung gelangen, unterliegt das neue Labor der zweithöchsten Schutzstufe „S3“. Labore dieser Sicherheitsstufe gibt es in Baden-Württemberg sonst nur an den Universitäten in Tübingen, Freiburg und Heidelberg.

Neben der strikten Zugangskontrolle verfügt die Ulmer Forschungsstation über ein Unterdrucksystem, einen Hochleistungs-Schwebstofffilter und einen gasdicht verschließbaren Druckbehälter zur Sterilisation. Ein ausgeklügeltes Schließsystem wird ausschließlich autorisierten Personen in spezieller Schutzkleidung den Zutritt zu dem Gebäude ermöglichen.

„Das Labor wird hermetisch abgeriegelt sein. Es kommt nichts rein und auch nichts raus“, sagt Dekan Wirth, und fügt dann lächelnd hinzu: „Bis auf unsere Forscher natürlich.“

Forscher wollen Medikamente entwickeln

Hauptziel der Forscher in Ulm ist ein besseres Verständnis für Viren und deren effektive Bekämpfung. „Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass die Forschung in der Lage sein muss, effektiv auf die Bedrohung durch humanpathogene Viren zu reagieren“, erklärt Thomas Wirth.

Komplexe Labortechnik verbirgt sich hinter moderner Fassade. (Foto: Dennis Bacher )

Dies sei entscheidend, um Bedrohungen einschätzen zu können und rasch Antigentests, Impfstoffe und Therapeutika zu entwickeln. Die Erkenntnisse durch das neue S3-Labor sollen auch dazu dienen, neuartige und breitwirkende antivirale Medikamente zu entwickeln, die dann weltweit zum Einsatz kommen könnten.

Bis hinter der modernen Fassade des Kubus aber tatsächlich geforscht werden kann, müssen wohl noch ein paar Monate verstreichen. „Aktuell warten wir noch ein Genehmigungsverfahren für die Schutzmaßnahmen ab“, erklärt der Dekan der medizinischen Fakultät. Er gehe davon aus, dass die Virologen spätestens in den nächsten drei bis vier Monaten ihre Arbeit aufnehmen können. Eine Begehung mit Straßenschuhen und Alltagskleidung wird dann nicht mehr möglich sein.