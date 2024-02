Warum es jetzt leichter werden könnte, Handwerker in der Region zu finden

Handwerkskammer Ulm legt Zahlen vor

Ulm / Lesedauer: 3 min

Vor allem auf dem Bau gehen die Aufträge zurück. Für Kunden hat das aber eher Vorteile. (Foto: dpa )

Handwerker in der Region verzeichnen weniger Aufträge als in den Vorjahren. Von einer Krise will die Kammer aber nicht sprechen. Und die Flaute hat auch Vorteile für die Kunden.