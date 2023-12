Mit orangefarbener Trainingsjacke, dem obligatorischen Puschelmikrofon und manchmal sonderbaren Fragen ist Emmanuel Peterfalvi als Klischee-Franzose Alfons seit Jahren als TV-Reporter bekannt.

Inzwischen ist der Kabarettist deutscher Staatsbürger - und kommt jetzt mit seinem Programm „Jetzt noch deutscherer“ nach Ulm. Im Interview berichtet der 56-Jährige, was seine Großmutter mit seinem Doppelpass zu tun hat und warum Deutsche und Franzosen gerade rote Ampeln so unterschiedlich wahrnehmen.

Herr Peterfalvi, Sie leben seit gut 30 Jahren im Hamburg. Vor einiger Zeit erhielten Sie einen Brief. Was stand darin?

Der Brief kam von Olaf Scholz, der damals Bürgermeister von Hamburg war. Sinngemäß stand darin: „Sie sind schon lange in Deutschland. Hätten Sie nicht Lust, Deutscher zu werden?“ Das kam sehr überraschend, weil ich mir die Frage nie gestellt hatte.

Aber der Brief hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe es gemacht und keine Sekunde bereut - auch, wenn meine Freunde es anfangs merkwürdig fanden (lacht).

Ticken die Deutschen und die Franzosen denn wirklich so unterschiedlich?

Wie man weiß, ist der Deutsche ordentlich und pünktlich - und der Franzose ist eher normal (lacht). Ich bin jetzt sozusagen Deutscher und Franzose in einem Körper. Eigentlich ein totaler Widerspruch.

Eine Sache fällt mir immer wieder auf: die Haltung der Deutschen gegenüber Vorschriften und Regeln. Die haben wir in Frankreich zwar auch, aber niemand hält sich daran. Verkehrsschilder gelten da eher als Dekoration. Eine rote Ampel gilt dort eher als Empfehlung. Ich frage mich, warum man die nicht einfach abbaut, um Strom zu sparen.

Und in Deutschland heißt Rot „Stehen bleiben!“. Selbst, wenn es regnet, man immer nasser wird und kurz davor ist, sich eine Lungenentzündung zu holen. Aber es ist schließlich Rot.

Klischee-Franzose Wer hinter der Kunstfigur Alfons steckt Emmanuel Peterfalvi ist 1967 in Paris geboren und lebt seit 1991 in Hamburg. Dort arbeite er zunächst als TV-Redakteur, bevor er in einer Folge der Satire-Sendung „Kalkofes Mattscheibe“ seinen ersten Auftritt vor der Kamera hatte. Kurz darauf war die Kunstfigur Alfons geboren, die in verschiedenen Formaten den „rasenden Reporter“ und Klischee-Franzosen verkörperte. Scheinbar unbeholfen und mit starkem französischen Akzent befragte er Passanten auf der Straße – manchmal provokant, manchmal auch absurd. Seit 2017 hat Peterfalvi neben der französischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft und ist inzwischen Träger des Bundesverdienstkreuzes für sein „herausragendes Engagement für die Völkerverständigung“. (phe)

Das Stück schlägt aber auch ernste Töne an.

Es gibt wie immer viel zu lachen, aber eben nicht nur. Es geht um Themen wie den Erhalt der Demokratie, um Toleranz, aber auch um Rassismus und Antisemitismus. Das Programm hat leider große Aktualität.

Ein Zuschauer hat mir mal gesagt: „Das Stück war eine Massage für die Seele“. In den verrückten Zeiten, die wir im Moment erleben, ist das für einen Künstler das beste Kompliment. Mir ist es aber wichtig, dass die Leute danach mit einem offenen Herzen und ohne Schuldgefühle nach Hause gehen.

Eine Inspiration ist auch Ihre verstorbene Großmutter, Ihre „grand-mère“. Warum spielte sie eine so große Rolle?

Meine Großmutter war in Auschwitz und hat überlebt. Meine Großmutter hat mir immer sehr viel davon erzählt. Doch als Kind habe ich aber eine Sache nicht verstanden: Warum hat sie die Deutschen nicht gehasst?

Sie sagte mir: „Ich verspreche dir, eines Tages werde ich es dir erklären. Jetzt bist du noch nicht so weit.“ Nachdem sie verstorben war, konnte sie ausgerechnet dieses Versprechen nicht mehr halten.

Als der Brief von Olaf Scholz kam, habe ich sehr oft an sie gedacht. Was hätte sie wohl gesagt? Werde Deutscher - oder nicht? Jahre später habe ich in ihrem Haus etwas gefunden. Was es war, erzähle ich im Stück. Nur so viel: Meine Großmutter hat ihr Versprechen doch gehalten.