Julian Assange darf vorerst nicht an die USA ausgeliefert werden. Darüber hat der Londoner High Court am Dienstag entschieden. Für den Wikileaks-Gründer, dem bei einer Auslieferung sogar die Todesstrafe drohen könnte, ist dieser Aufschub ein Teilerfolg vor Gericht. Freude kommt bei seinen Unterstützern in Ulm deshalb aber nicht auf.

„Das Urteil, das heute in London getroffen wurde, hatten wir so erwartet“, äußerte sich Heike Siecke von der Initiative „Free Assange Ulm“ am Dienstag gegenüber Schwäbische.de. „Freuen können wir uns darüber nicht.“

Heike Siecke führt mit ihrer Initiative regelmäßig Mahnwachen für Assange in der Ulmer Fußgängerzone durch. (Foto: Privat )

Ein Grund dafür sei die Tatsache, dass Assanges Antrag auf Berufung gegen seine drohende Auslieferung vom Gericht in sechs von neun Punkten abgelehnt worden sei.

Bei drei weiteren Punkten hängt die Entscheidung des Londoner High Courts nun davon ab, ob die US-Regierung unter anderem zusichern kann, dass Julian Assange bei einem Verfahren in den Staaten eben nicht die Todesstrafe drohe.

Ulmer Gruppe sorgt sich um Gesundheit Assanges

In Ulm ist man nach wie vor der Hoffnung, dass die Anklage gegen Julian Assange fallen gelassen wird und die Auslieferung des australischen Enthüllungsjournalisten in die USA somit hinfällig wäre.

Er wird weitere Jahre in dieser unmenschlichen Art von Gefangenschaft verbringen. Heike Siecke

Doch Heike Siecke ist auch Realistin: Die „Aussicht auf eine baldige Auslieferung“ sowie „die damit verbundenen Risiken“ würden nach ihrer Auffassung weiterhin bestehen. Die Gründerin der lokalen „Free Assange“-Gruppe schätzt diesen Umstand als „zusätzlich nervlich belastend“ für den Australier ein.

Seit nunmehr fast fünf Jahren sitzt Julian Assange in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. Seine Anhänger aus Ulm sorgen sich mit Fortschreiten der Haft um dessen Gesundheitszustand und psychische Verfassung, wie Siecke am Dienstag erklärte. „Er wird weitere Jahre in dieser unmenschlichen Art von Gefangenschaft verbringen, die ihn an seine körperlichen und geistigen Grenzen bringt und von der keiner weiß, wie lange er das überlebt.“

„Mord in Zeitlupe“

Der Prozess in London ist nun erst einmal aufgeschoben worden. Eine Entscheidung durch den High Court hinsichtlich der Auslieferung Assanges an die USA wird Ende Mai erwartet. Unabhängig vom Ausgang betont Heike Siecke von „Free Assange Ulm“: „So oder so geben wir Edward Snowden recht, der von einem Mord in Zeitlupe vor aller Augen spricht.“

Die USA werfen Julian Assange vor, die Whistleblowerin Chelsea Manning vor fast 15 Jahren motiviert zu haben, geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu stehlen, es veröffentlicht und damit das Leben von Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Bei einer Auslieferung drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Auch die Todesstrafe ist möglich.

In Ulm wird seit Jahren immer wieder auf den Fall aufmerksam gemacht. So organisiert die Gruppe um Heike Siecke regelmäßig Mahnwachen für Julian Assange in der Münsterstadt. Die Initiatorin sieht in dem Wikileaks-Gründer einen mutigen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat.

Ehrenbürgerschaft für Assange in Ulm?

Im Hinblick auf die anstehende Entscheidung in London hat die Ulmer Aktivistin zuletzt eine Petition gestartet, mit dem Ziel, Julian Assange schnellstmöglich mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt Ulm auszuzeichnen.

„Meine Hoffnung ist natürlich, dass durch viele solche Aktionen und Ehrenbürgerschaften letztendlich die Freiheit von Julian Assange erreicht wird“, erklärte Siecke zuletzt im Interview mit Schwäbische.de. „Sollte er in mehreren Städten verschiedener europäischer Staaten zum Ehrenbürger ernannt werden, denke ich tatsächlich, dass dies direkt im Vereinigten Königreich wahrgenommen und hoffentlich nicht ignoriert wird.“