Julia Tannheimer zählt zu den größten Nachwuchshoffnungen im deutschen Biathlon. Jetzt ist die 18-jährige Ulmerin vom Deutschen Skiverband (DSV) erstmals für ein Weltcup-Rennen nominiert worden.

Tannheimer gehört an diesem Freitag (12. Januar) zum Aufgebot der deutschen Frauen beim Sprint über 7,5 Kilometer im bayerischen Ruhpolding (14.30 Uhr, ZDF und Eurosport). Damit ist die junge Ulmerin auf der ganz großen Bühne des Biathlons angekommen.

Ich wusste überhaupt nicht, was ich denken oder sagen sollte. Julia Tannheimer

„Völlig sprachlos“ sei sie gewesen, als sie am Samstagabend den Anruf von DSV-Sportdirektor Felix Bitterling erhalten habe. „Ich wusste überhaupt nicht, was ich denken oder sagen sollte“, erzählt Julia Tannheimer gegenüber Schwäbische.de. Mit der Nominierung habe die 18-Jährige „gar nicht gerechnet“.

Als dann am Samstagabend aber tatsächlich die Nummer des Sportlichen Leiters auf ihrem Handydisplay auftauchte, dachte sich die Nachwuchsathletin zunächst: „Eine der Mädels muss krank geworden sein.“

Tannheimer bereits in Oberhof auf Abruf dabei

Denn die junge Biathletin vom DAV Ulm, die das Skiinternat in Furtwangen (Schwarzwald) besucht und dort in diesem Jahr auch ihr Abitur ablegen wird, hielt sich bereits vergangenes Wochenende beim Weltcup-Auftakt in Oberhof auf Abruf bereit.

Im Krankheitsfall einer Athletin wäre Tannheimer also als Nachrückerin in das deutsche Weltcup-Team gerutscht. Nun war es aber gar kein Krankheitsfall, der Julia Tannheimer zu ihrer ersten Nominierung verhalf.

Das sagt der Sportliche Leiter

Sportdirektor Felix Bitterling entschied sich stattdessen aus rein sportlichen Gründen für einen Start der jungen Ulmerin beim zweiten Heim-Weltcup des Winters. Dafür wird Selina Grotian in Ruhpolding eine Weltcup-Pause einlegen.

„Julia hat zuletzt ganz tolle Leistungen gezeigt, war vor allem läuferisch sehr stark und gehörte bei der Laufleistung eigentlich immer zu den besten Drei im IBU-Cup“, erklärt der Sportliche Leiter die Entscheidung.

Das Weltcup-Debüt in Ruhpolding hat sie sich absolut verdient Felix Bitterling

Nicht zuletzt durch ihren ersten Sieg im zweitklassigen IBU-Cup konnte sich Tannheimer für eine Nominierung empfehlen. Mit genau 18 Jahren und 137 Tagen war sie Mitte Dezember im norwegischen Sjusjøen die jüngste Gewinnerin in diesem Wettbewerb überhaupt. „Das Weltcup-Debüt in Ruhpolding hat sie sich absolut verdient“, so Bitterling.

„Habe auf Lautsprecher gestellt“

Julia Klink, Zimmernachbarin von Julia Tannheimer beim IBU-Cup, war die Erste, die von der überraschenden Nominierung ihrer Teamkameradin erfuhr. „Sie war bei dem Anruf mit dabei. Ich habe auf Lautsprecher gestellt“, erzählt die Debütantin. Danach habe Tannheimer gleich ihre Mutter Sibylle angerufen. „Sie war genauso sprachlos wie ich, hat sich aber riesig gefreut.“

Seit Sonntag befindet sich Julia Tannheimer nun bereits in Ruhpolding. Dort teilt sie sich ein Zimmer mit der Vize-Weltmeisterin Janina Hettich-Walz. „Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Alle sind sehr nett“, erzählt die Ulmerin vom ersten Treffen mit ihren neuen Mannschaftskameradinnen, die sie bislang größtenteils nur aus dem Fernsehen kennt.

„Für mich ist das alles Neuland“

Um sich auf des „besondere Feeling“ beim Rennen am Freitag einzustellen, schaute Julia Tannheimer am Mittwoch bereits bei der Frauen-Staffel ihrer Kolleginnen in Ruhpolding zu. Erwartet werden in diesem Jahr knapp 65.000 Biathlon-Fans an den fünf Wettkampftagen in Oberbayern.

Tausende Zuschauer, Fernsehkameras, Biathlon-Elite: „Für mich ist das alles Neuland“, sagt Tannheimer. „Aber ich freue mich total auf Freitag.“

Unterstützt wird sie dann auch von ihrer Familie. Mama und Papa haben sich angekündigt. Auch ihre Tante und ihre kleine Schwester werden in der Chiemgau-Arena dabei sein. Zwei Freundinnen und ehemalige Trainer von Julia Tannheimer wollen sich das Weltcup-Debüt der Ulmerin, die auf der Anlage in Dornstadt groß geworden ist, ebenfalls nicht entgehen lassen.

Ziel der 18-Jährigen?

Und was hat sich die 18-Jährige als Ziel für ihr erstes Weltcup-Rennen gesetzt? „Ich kann noch überhaupt nicht einschätzen, wie gut ich sein kann. Deshalb konzentriere ich mich voll auf mein Laufen und mein Schießen. Wenn ich damit zufrieden sein kann, ist es mir eigentlich ziemlich egal, was für eine Platzierung dabei rauskommt.“

Sollte Julia Tannheimer bei ihrem Debüt unter die besten 60 Läuferinnen kommen, dann qualifiziert sie sich sogar für den Verfolgungswettkampf am Sonntag (12.30 Uhr).

Weitere Weltcup-Starts?

Absprachen, was einen Start bei den kommenden Weltcup-Rennen betrifft, habe es mit Sportdirektor Felix Bitterling noch nicht gegeben, so die Debütantin. „Ich konzentriere mich jetzt voll auf Freitag.“