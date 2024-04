Joker-Tor rettet Spatzen die Serie

An der Spitze der Dritten Liga bleibt es weiterhin spannend. Während Regensburg ungefährdet punktete, mühten sich die Ulmer Spatzen zu Hause gegen Erzgebirge Aue. Im Donaustadion riss zwar eine kleine Serie, die viel größere aber bleibt auch nach dem 2:2-Unentschieden am Karsamstag unberührt. „Toll, dass wir hinten raus noch eine Antwort parat hatten“, resümierte ein zufriedener SSV-Coach Thomas Wörle. Der Jubel brandete bei der Partie acht Spieltage vor Saisonfinale bei 18 Grad in allerletzter Minute auf, rettete doch der zuvor eingewechselte Thomas Kastanaras Ulm in der Nachspielzeit zumindest einen Punkt. Seine Aufgabe sei es als Joker gewesen, neuen Wind ins Spiel zu bringen, Bälle festzumachen und letztlich „ein Tor zu schießen“, so der Schütze. Und das tat er auch. Durch den Punktgewinn bleiben die Spatzen in diesem Jahr weiterhin ungeschlagen.

Zwei Gegentore jedoch zerstörten die Weiße-Weste-Serie, die fünf Spiele standhielt. Zunächst waren es zwar die Hausherren, die schon früh im Match (17.) hätten in Führung gehen müssen. Aues Routinier Marvin Stefaniak verlor den Ball gegen den heranrückenden Tom Gaal, der dann Dennis Chessa schickte. Doch dessen Abschluss und das Nachfassen von Teamkollege Felix Higl blieb erfolglos. Da müsse unbedingt, war sich der Trainer sicher, das Tor fallen. Aue setzte den SSV in der ersten Halbzeit durchgehend unter Druck. Die Entlastungen nach vorne gelangen den Spatzen nicht sonderlich gut. „Wir haben heute nicht unser gewohntes Spiel aufziehen können“, erklärte Wörle. Gelungen sei das nur in kurzen Phasen. Brandgefährlich bei Standards waren die Gastgeber aber nach wie vor. Nach Leo Scienzas Hereingabe nutzte Max Brandt (40.) die unübersichtliche Situation, um aus kurzer Distanz das 1:0 zu erzielen. „Auf einmal stehst du im Rückstand und weißt gar nicht so richtig, warum“, sagte Veilchen-Coach Pavel Dotchev.

Statt aber aus Ulmer Sicht nach Wiederanpfiff nachzulegen (Wörle: „Im besten Fall kannst du da das Spiel komplett killen“), tat der Gegner das, was er trotz Druckphasen und zahlreichen Möglichkeiten im ersten Durchgang nicht tat: Drei Pässe im Strafraum hebelten die komplette Ulmer Verteidigung aus, der 1:1-Ausgleich durch Tim Danhof (50.) war folgerichtig. Man könne eben vieles „wegverteidigen“, so Ulms Trainer, aber wenn der Gegner solche Qualitäten besitze, dann habe man es einfach schwer. Tatsächlich plagten die Veilchen die Spatzen, indem sie Räume eröffneten und gleichzeitig Ulm unter Druck hielten. Ihr Trainer Dotchev attestierte „eine richtig gute Leistung“, der Matchplan sei aufgegangen. Wörle wiederum sagte: „Wir waren nicht im Pflichtspielmodus drin. Für uns war es in dem Moment wichtig, dass wir nicht höher in Rückstand geraten.“

Das Spiel wurde teils hart geführt, viele Zweikämpfe und damit verbundene Unterbrechungen prägten das Spiel, ohne dass es die etwas mehr als 11.000 Fans störte. Beide Mannschaften waren sehr engagiert, beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen. Aue kam zu mehr Chancen in Hälfte zwei, schoss unter anderem an die Latte (75.). Die Möglichkeit schlechthin hatten sie bereits in der 63. Minute. Nach Ballverlust in der SSV-Abwehrreihe versäumte erneut Stefaniak aus drei Metern, das sicher geglaubte zweite Gästetor zu erzielen und damit das Spiel zu drehen. So mussten sich beide Teams und deren Anhänger bis kurz vor Ende des Spiels gedulden - dann stachen auf beiden Seiten eingewechselte Joker. Marcel Bär, er kam eine Viertelstunde vor Schluss, erreichte ein durchgesteckter tiefer Pass, so dass er den Ball nur noch an Spatzen-Torwart Christian Ortag vorbei zum 2:1 spitzeln musste. Sein Trainer lobte: „Die zweite Halbzeit haben wir absolut im Griff gehabt.“

Ulm gab sich kämpferisch. Allen voran Thomas Kastanaras, der nur wenige Minuten vor dem Aue-Torschütze Bär eingewechselt wurde. Der SSV warf in der Nachspielzeit bei einem Einwurf tief in der gegnerischen Hälfte alles nach vorne. Lamar Yarbrough hakte nach und preschte den Ball vors Tor. Dort reagierte Kastanaras (90.+4) schnell, er musste nur noch den Fuß hinhalten: 2:2 in allerletzter Sekunde. „Für uns ist es eine gefühlte Niederlage“, ärgerte sich Gästecoach Dotchev. Sein Pendant auf Ulmer Seite fasste zusammen: „Wir wissen, wo wir herkommen, von daher ist es nichts Ungewöhnliches, dass wir gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga vielleicht mal nur einen Punkt mitnehmen können - und da freuen wir uns.“

Der wegen einer Verletzung verhinderte Teamkapitän Jo Reichert verbrachte die Zwangspause erneut im Ulmer Fanblock. Er lobte schon in der Halbzeitpause, dass es beeindruckend sei, wie sich das Team nicht aus der Ruhe bringen lasse. Gleichzeitig versprach er: Die Mannschaft sei hungrig, ambitioniert und durchleide immer wieder zusammen Situationen, um dann im richtigen Moment zuzuschlagen - „das zeichnet uns aus“. Weiter geht es für Ulm am Sonntag, 7. April, mit dem Abendspiel um 19.30 Uhr gegen den Hallescher FC, ehe das nächste Topspiel gegen Preußen Münster in der Folgewoche wartet. Durch das Remis wahren sich die Ulmer die Chance auf den direkten Aufstieg in die 2. Liga. Noch aber liegen mindestens die ersten vier Teams oben eng beieinander und nichts ist entschieden.