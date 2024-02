Jetzt soll in Ulms Problemzone wieder Ordnung einkehren

Die meisten Passanten nehmen das Gebiet am Parkhaus Deutschhaus wahrscheinlich gar nicht wahr. Wer einkaufen gehen will, hält sich in der Hirschstraße auf, Kinobesucher finden ihren Weg drumherum. Trotzdem ist der Lederhof, der Bereich unterhalb des Xinedome an der Blau, bereits über die Stadtgrenzen hinaus als Kriminalitätsschwerpunkt in Verruf gekommen.

Immer wieder kommt es dort zu Straftaten - Drogen werden konsumiert, Passanten ausgeraubt. Und letzteres seit einigen Wochen auch auffällig oft in der Innenstadt. Dieser Entwicklung möchten Stadt und Polizei Einhalt gebieten. Die Polizei hat dafür nun eine eigene Ermittlungsgruppe mit dem Namen „Einstein“ ins Leben gerufen. Und ein größerer Einsatz am Mittwoch dürfte ihnen zu ersten Erfolgen verholfen haben.

Über fünf Stunden wurde ein großer Bereich zwischen Deutschhaus, Bahnhofstraße und Lederhof abgesperrt, rund 70 Personen wurden von der Polizei kontrolliert. Auch Rauschgiftspürhunde kamen zum Einsatz - die durchaus fündig wurden. In neun Fällen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, weil kontrollierte Personen Drogen bei sich hatten. Doch das war noch nicht alles.

Polizei findet Elektroschocker

Drei Personen hielten sich laut Polizei unerlaubt in Ulm auf. Gegen sie wird wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt. Bei einem 39-jähriger Mann wurde zudem ein Elektroschocker aufgefunden. Auch er muss mit einer Strafe rechnen. In einem weiteren Fall versuchte ein 27 Jahre alter Mann, falsche Personalien anzugeben, ihm droht nun ein Bußgeld. Am Ende erhielten 40 Personen einen Platzverweis.

Die Polizei kontrollierte am Mittwoch 70 Personen am Lederhof. (Foto: Ehrenfeld )

Immer wieder hatte das Polizeipräsidium Ulm in den vergangenen Wochen von Raubüberfällen und Ladendiebstählen berichtet. Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und andere Straftaten häuften sich vor allem am Lederhof. Nicht nur dort, in der gesamten Innenstadt sollen solche Fälle künftig unterbunden werden - und wieder Ordnung sowie Sicherheit einkehren. Die Polizei, so kündigt Sprecher Sven Vrancken an, wird deshalb „auch künftig verstärkt in der Innenstadt Kontrollen durchführen“.

Ganz zur Freude von Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, dem die vermehrten Straftaten als Stadtoberhaupt natürlich auch aufgefallen waren. „Gerade die jüngsten Vorfälle haben gezeigt, dass es vor allem junge Männer von außerhalb sind, die mit dem Zug in die Stadt kommen, und in diesem bahnhofsnahen Bereich ihr Unwesen treiben“, sagt Gunter Czisch.

Kontrollen wie am Mittwoch seien daher ein wichtiges Signal, dass kriminelles Verhalten in Ulm nicht geduldet werde. „Aus meiner Sicht gehört unbedingt beides zusammen, um den Lederhof langfristig aufzuwerten und attraktiver zu machen: einerseits ein kulturelles und sozialpädagogisches Angebot, andererseits aber auch eine Null-Toleranz-Strategie gegenüber Straßenkriminalität. Sicherheit und Sauberkeit sind Grundvoraussetzungen, damit es am Lederhof künftig gut läuft“, so der OB.

Mehrere Personen hatten bei der Kontrolle Drogen bei sich. (Foto: Heckmann )

Vor allem jenen Menschen, die täglich etwa da Parkhaus Deutschhaus nutzen oder in der Gegend arbeiten, wissen von vielen unliebsamen Geschichten zu berichten. Drogenkonsum und Gewalt, teilweise auch sexuelle Belästigungen, seien inzwischen an der Tagesordnung, heißt es von ihnen. Solche Erzählungen passen so gar nicht zu dem, was Ulm eigentlich nach außen präsentieren möchte. Problemzonen, so sagt es auch Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch selbst, gebe es in Städten der Größenordnung von Ulm immer.

Entscheidend ist daher, wie die Stadt damit umzugehen weiß. Die hat das Problem im Blick, möchte etwa mit einem Ideenwettbewerb oder Angebote der Mobilen Jugendhilfe gegensteuern. Wie sich der Lederhof durch derartige Konzepte sowie weitere Kontrollen der Polizei entwickeln werden, bleibt abzuwarten.