Ende August brachten Lieferanten die ersten Fuhren in die Läden, seit Anfang September stapeln sich sich dort nun wieder palettenweise in den Gängen: Die Lebkuchen sind zurück — auch in Ulm.

Alle Jahre wieder sorgt der Verkaufsstart des Weihnachtsgebäcks im Spätsommer aber auch für hitzige Diskussionen: Jetzt schon Lebkuchen? Viele Kunden wollen Anfang September offenbar noch nicht unbedingt an die kältere Jahreszeit erinnert werden.

Aber wie denken Ulmerinnen und Ulmer über den frühen Verkauf des Gebäcks, das viele mit Weihnachten verbinden? Das haben wir im Rahmen einer Video-Umfrage herausgefunden:

Die Lust auf die süßen Vorboten der Feiertage scheint trotz spätsommerlicher Temperaturen zumindest bei einigen Menschen bereits vorhanden zu sein, wie ein Blick in die Regale der örtlichen Filialen von Edeka, Aldi, Kaufland und Co. vermuten lässt.

Seit wenigen Tagen stehen in den Ulmer Supermärkten wieder Pfeffernüsse neben gefüllten Lebkuchenherzen und den beliebten Herzen, Sternen und Brezeln bereit.

Verpackungen noch ohne Weihnachtsmotive

Zunächst wird das kräftig gewürzte Gebäck jedoch noch offiziell als „Herbstprodukt“ vermarktet, die Verpackungen der Lebkuchen weisen in der Regel noch gar keine adventlichen oder weihnachtlichen Motive auf.

Aber warum kommen Lebkuchen überhaupt schon im September in die Supermärkte, wenn der frühe Verkauf doch augenscheinlich so umstritten ist?

Der Grund ist relativ naheliegend: „Weil die Nachfrage vorhanden ist“, sagt Martin Heinen. Er ist Sprecher des Aachener Gebäckkonzerns Lambertz, zu dem seit 1994 auch die Lebkuchenfabrik Max Weiss in Neu–Ulm gehört.

„Gäbe es diese Bedarfe und Kaufwünsche von Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht, die ja über acht Monate lang auf diese Produkte verzichten müssen, würde der Handel seine Verkaufsflächen für diese Produkte auch nicht nutzen oder freiräumen“, erklärt er.

„Der Handel bietet grundsätzlich nichts an, von dem er annehmen müsste, dass es nicht oder nur in geringem Maße gekauft wird.“

Produktion läuft in Neu–Ulm auf Hochtouren

So hat auch die Fertigung von Lebkuchen in dem Neu–Ulmer Werk der Lambertz–Gruppe längst begonnen. Derzeit befindet sich die Produktion für dieses Jahr sogar bereits in der Hochphase. Täglich laufen in der Fabrik rund 1,2 Millionen Lebkuchen vom Band. Pfeffernüsse, gefüllte Lebkuchenherzen, Herzen–Sterne–Brezeln.

Die Spitzenzeiten in der Nachfrage und im Abverkauf liegen zwar in den Monaten November und Dezember, „wesentliche Produktionsmonate sind aber Juni, Juli und August“, verrät der Lambertz–Sprecher — also genau dann, wenn es draußen in der Regel am wärmsten ist.

Händler bestätigen Nachfrage im Spätsommer

Dass sich die Lust der Deutschen an Lebkuchen nicht unbedingt auf den Winter beschränkt, bestätigt auch der Einzelhandel. Viele Kundinnen und Kunden würden sich bereits im September freuen, weihnachtliche und winterliche Gebäckartikel kaufen zu können, erklärt eine Sprecherin von Edeka–Südwest auf Anfrage.

„Wir beginnen ab Anfang September zuerst mit dem Verkauf von Dominosteinen und Gebäck wie zum Beispiel Lebkuchen und Spekulatius. Bei der Planung achten wir darauf, besonders hitzeempfindliche Produkte grundsätzlich später in den Verkauf zu nehmen.“

Aldi Süd schreibt dazu: „Die Erfahrung zeigt, dass die Nachfrage der Kundinnen und Kunden nach typischen Weihnachtsartikeln wie Lebkuchen, Baumkuchen, Butter–Mandel–Stollen und Butter–Spekulatius im September wächst, sodass der Verkauf bei Aldi Süd ab Mitte September beginnt.“

Und auch Kaufland gibt sich überzeugt von einem frühen Verkaufsstart: „Der Verkauf von Weihnachtsgebäck, also Spekulatius, Dominosteinen, Stollen und Lebkuchen, startet bei uns auch in diesem Jahr — wie branchenüblich — Ende August bis Anfang September.“

Die Erfahrung der vergangenen Jahre habe gezeigt, dass saisonale Süßwaren schon im Spätsommer angenommen würden. „Das beobachten wir nicht nur in unseren Filialen, sondern auch auf unseren sozialen Netzwerken.“

Lebkuchen jedes Jahr früher im Handel?

Dass die Artikel immer früher in den Handel kommen, ist allerdings ein Irrtum. „Die Tatsache, dass diese Herbstprodukte sukzessiv ab Ende August/Anfang September verfügbar sind, gilt schon seit rund 30 Jahren; sie ist also nicht neu“, erklärt Lambertz–Sprecher Martin Heinen.

Längst seien die Produkte von Weiss–Lebkuchen nicht mehr nur in Süddeutschland beliebt, sondern würden inzwischen auch international nachgefragt. Etwa in den Nachbarländern Österreich und Schweiz, aber auch in den USA, wo sie laut Heinen als authentische Traditionsgebäcke der Marke „Made in Germany“ sehr geschätzt seien, und das nicht nur an Weihnachten.

Warum nur an Weihnachten?

Lange Zeit war der Verzehr von Lebkuchen im Übrigen auch in Deutschland nicht auf die Weihnachtszeit beschränkt. Erst als die zum Teil exotischen Zutaten während des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) Mangelware wurden, gab es das Gebäck nur noch zu bestimmten Anlassen.

Das auf die Feiertage begrenzte Geschäft mit Lebkuchen ist also wohl eher ein Phänomen im deutschsprachigen Raum, ebenso wie die hitzigen Diskussionen um den Verkauf im September.