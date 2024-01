Jetzt ist die Stadt dran: Landwirte demonstrieren in Ulm

Etliche Traktoren sind am Freitag Richtung Ulm gefahren. Das Ziel der Landwirte: der Ulmer Münsterplatz. Zu einer großen Kundgebung dort hatten verschiedene Bauernverbände eingeladen. Damit habe man den noch immer anhaltenden Bauernprotest „in die Stadt bringen“ wollen. Landwirte aus dem Alb-Donau-Kreis, Ulm, Neu-Ulm und dem Landkreis Günzburg waren mit dabei sowie Landwirte aus weiteren Landkreisen wie Biberach, Göppingen und Heidenheim. Angemeldet waren 1500 Teilnehmer. Zwar mussten die meisten Traktoren den Vorgaben nach auf dem Ulmer Messegelände parken, trotzdem sorgte allein die Anreise vieler Traktoren wieder für spürbare Verkehrsbehinderungen.

Auf dem Münsterplatz versammeln durften sich laut Auflagen nur 30 Traktoren. Laut Bauernverbände soll es mit dieser Aktion nicht getan sein. Entscheidend sei, dass in Berlin Entscheidungen zugunsten der Landwirte gefällt werden. Wenn nicht, so warnte etwa Hanns Roggenkamp, Vize-Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen, bereits im Vorfeld der Demonstration am Freitag, „kann es zu einer weiteren Eskalation kommen“.

In ganz Deutschland waren in den vergangenen Wochen Bauern mit ihren Traktoren auf die Straße gegangen, um ihrem Unmut gegen die geplanten Streichungen der Bundesregierung in der Agrarpolitik Ausdruck zu verleihen. Auch im Raum Ulm wurde der Verkehr während der Bauern-Protestwoche immer wieder behindert und in der vergangenen Woche immer wieder sogenannte Mahnfeuer auf Feldern angezündet. Die Demonstration am Freitag war als gemeinsame Aktion vom Kreisbauernverband Ulm-Ehingen, dem Bayerischen Bauernverband Neu-Ulm-Günzburg und dem Verein „Land schafft Verbindung“ (LSV) angemeldet.