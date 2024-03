Jazzkonzert mit der Schweizer Band Garn im Ulmer Roxy-Studio

Gemeinsam mit dem Verein Kunstwerk Ulm setzt das Ulmer Roxy nach eigenen Angaben die Erkundung der Schweizer Jazz-Szene fort - und zwar mit dem Quintett Garn, das am Sonntag, 24. März, um 20 Uhr im Roxy-Studio gastiert.

Bei den Live-Konzerten von Garn transformieren Projektion, Lichtimpuls, Musik und Bewegung den Raum in ein lebendiges Wesen. Durch Schleifen werden Bild und Musik organisch verschmolzen und entwickeln eine Eigendynamik wechselseitiger Beeinflussungen. Die Musiker, am Körper mit Taschenlampen bestückt, generieren Projektionen. Bewegte Lichtbilder werden in Echtzeit durch die Bewegungen der Musiker auf transparente Leinwände gezeichnet. Durch konstantes Aufnehmen und Wiedergeben entsteht ein sich verdichtender, abstrakter Film.

