Der italienische Nutzfahrzeughersteller Iveco strebt offenbar an, sich von seiner Brandschutz-Sparte, die durch das Tochterunternehmen Magirus repräsentiert wird, zu trennen. Der Sitz der Magirus GmbH ist in Ulm. In einer kürzlich veröffentlichten Presseinformation gaben mehrere italienische Metallgewerkschaften - Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm und Quadri Capi Fiat - bekannt, dass Iveco plant, einen Investor zu suchen, der die Brandschutz-Sparte, mit etwa 1000 Mitarbeitern, ganz oder teilweise übernimmt. Das berichten das Nachrichtenportal südtirol-news und das Branchenmagazin Deutsche Feuerwehr Zeitung.

Die betroffene Brandschutz-Sparte umfasst die Magirus GmbH in Ulm und Brescia, die Magirus Lohr GmbH in Premstätten bei Graz, Österreich, sowie die französische Magirus Camiva in Chambéry.

Sowohl die Unternehmenssprecher der Iveco Magirus AG als auch der Magirus GmbH in Ulm haben bisher auf Anfragen nicht reagiert.

Iveco will sich aufs Kerngeschäft konzentrieren.

Die italienischen Gewerkschaften verlautbarten, dass der geplante Verkauf aus wirtschaftlichen Gründen erfolge. Obwohl die Brandschutz-Sparte eine hohe Produktqualität aufweise, habe sie in den vergangenen zehn Jahren „unbefriedigende wirtschaftliche Ergebnisse“ erzielt, wie es in der Presseinformation heißt.

Die Brandschutz-Sparte ist ein Teil der Iveco Magirus AG, die seit 2022 zur Iveco Group N.V. mit Hauptsitz in Turin gehört. Die Iveco Group wiederum befindet sich im Besitz der Investmentgesellschaft EXOR, die der bekannten italienischen Unternehmerfamilie Agnelli gehört. Laut italienischer Medienberichte möchte sich Iveco auf sein Kerngeschäft, die Nutzfahrzeug-Produktion, konzentrieren und plant daher den Verkauf der Brandschutz-Sparte, zu der auch die Produktion von Feuerwehrtechnik gehört.

Laut dem Jahresabschluss 2022 der Iveco Magirus AG verzeichnete die Magirus GmbH im Jahr 2022 einen Verlust von 37,7 Millionen Euro. Bereits im Jahr 2021 belief sich der Verlust auf 25,3 Millionen Euro. Der österreichische Standort in Premstätten verzeichnete im Jahr 2021 einen Verlust von rund 1,45 Millionen Euro, während der französische Standort Chambéry einen Gewinn von 406.000 Euro zum Gesamtergebnis der Iveco Magirus AG beisteuerte. Als Gründe für die Verluste wurden die gesamtwirtschaftliche Lage mit der Corona-Pandemie sowie Lieferengpässe infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine angeführt.