Als besonders ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber ist die Ulmer Firma Iveco Magirus ausgezeichnet worden. Vorgeschlagen hatte sie der DRK-Kreisverband Ulm. Der Betrieb im Ulmer Donautal stelle „seit vielen Jahren völlig unproblematisch“ seine Mitarbeiter für Einsätze des Bevölkerungsschutzes und der Feuerwehr frei, heißt es in der Begründung des DRK-Kreisverbands.

Dies gelte für Großschadenslagen sowohl in der Stadt als auch im Landkreis. Darüber hinaus seien die Helfer während der Corona-Pandemie für Dienste an Teststellen und bei Impfaktionen freigestellt worden ‐ ebenso wie für Einsätze beim Hochwasser im Ahrtal und für Aufgaben in der Flüchtlingshilfe vor Ort.

Keine Nachteile bei Einsätzen

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können jederzeit und ohne Nachteile im Betrieb ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Bevölkerungsschutz nachkommen“, sagte DRK-Kreisgeschäftsführer Tobias Schwetlik und betonte: „Damit ist die Iveco Magirus AG beispielgebend für soziales und bürgerschaftliches Engagement.“

Ausgezeichnet wurde die Firma vom Innenministerium Baden-Württemberg. Insgesamt wurden 24 Unternehmen im ganzen Land geehrt. „Die Bereitschaft der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen ‐ diese Bereitschaft können wir in turbulenten Zeiten nicht genug wertschätzen“, sagte Innenminister Thomas Strobl bei einer Feier in Winnenden.