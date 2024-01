Italienisches Flair auf dem Ulmer Münsterplatz

Nachdem Zucchero „Sugar“ Fronaciai auf seiner letzten Tournee mehr als eine Million Menschen auf der ganzen Welt begeistert hat, kommt er im Rahmen einer Welttournee 2024 zurück auf die Bühnen Deutschlands. Am Samstag, 27. Juli, macht er um 20 Uhr Halt auf dem Münsterplatz in Ulm.

Die internationale „Overdose D'Amore World Tour“ beginnt mit drei Shows in der Londoner Royal Albert Hall am 30. und 31. März sowie am 1. April. Weitere Stationen sind unter anderem Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Island und Bulgarien geplant, bevor er für vier Stadionshows nach Italien zurückkehrt.

Der italienische Sänger, Multiinstrumentalist und Songwriter Zucchero stand in seiner Heimat bereits 13 Mal an der Spitze der Albumcharts. Er gilt als Vater des italienischen Blues und zählt mit über 60 Millionen verkauften Alben und zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen zu den einflussreichsten Musikern Italiens. Kollaborationen mit Superstars wie Bono, Sting, Miles Davis oder Macy Gray unterstreichen den Status des Ausnahmekünstlers. Kürzlich wurde bei der 18. Ausgabe der Festa Del Cinema Di Roma der neue Dokumentarfilm „Zucchero - Sugar Fornaciari“ unter der Regie von Valentina Zanella und Giangiacomo De Stefano vorgestellt.

Der Vorverkauf läuft seit November auf Eventim und myticket, www.allgaeu-concerts.de, www.donau3fm.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets gibt es ab 73,30 Euro.