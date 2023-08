In der Dieselstraße 3 in Neu–Ulm ist die Magirus–Welt noch in Ordnung. Die automobilen Schätze glänzen in Reih und Glied um die Wette. Wer einen Blick auf die glorreiche Vergangenheit von Magirus werfen will, ist hier goldrichtig — im Museum der „Magirus Freunde“. Seit 20 Jahren pflegt der Verein das Vermächtnis von Conrad Dietrich Magirus (182—1895). Der Ulmer gilt als Erfinder der fahrbaren Feuerwehrleiter.

Rund 1000 Beschäftige in Ulm

Auch heute noch genießen Drehleitern aus dem Hause Magirus einen guten Ruf. Doch bei den rund 1000 Beschäftigten in Ulm wächst die Angst: Ist die Firma bald in Gänze reif fürs Museum?

Urgesteine von Magirus: Der Mitbegründer der Sammlung Peter Burkhart in der „Bayernspritze“, dem „Herzstück“ der Ausstellung in Neu-Ulm. (Foto: Kaya )

Auslöser sind Berichte aus Italien, dort befindet sich der Hauptsitz von Iveco. Der Konzern ist der Eigentümer von Magirus, der Einstieg liegt mehr als 50 Jahre zurück. Naht nun der Ausstieg?

Medienberichten zufolge sucht Iveco einen Investor, womöglich sogar einen Käufer für seine Brandschutzsparte — und damit Magirus. In Ulm hat der Konzern sein „Kompetenzzentrum für Brandschutz“ angesiedelt. Weitere Magirus–Standorte finden sich in Österreich und Frankreich.

Magirus machte hohe Verluste

Ein Grund für den möglichen Verkauf könnte sein: Zuletzt erwirtschaftete die Magirus GmbH einen hohen Verlust. 37,7 Millionen Euro sollen es 2022 gewesen sein, nach 25,3 Millionen Euro im Jahr zuvor.

Die Politik, vor allem in Ulm, wo in diesem Jahr ein neuer Oberbürgermeister gewählt wird, wirkt aufgeschreckt. Und das, obwohl sich Iveco offiziell noch gar nicht geäußert hat zu seinen angeblichen Verkaufsabsichten. Als erstes hatten darüber das Portal südtirol–news und das Branchenmagazin Deutsche Feuerwehr Zeitung berichtet.

Das sagt Ulms Oberbürgermeister

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) gibt sich besorgt: „Magirus–Brandschutz ist eine Marke, die wie kaum eine andere für den Industrie– und Fahrzeugbaustandort Ulm steht.“ Die Produkte seien „innovativ, technisch ausgereift und hochwertig“. „Seit Langem“, so Czisch, stehe er in „engem Austausch“ mit dem Magirus–Vorstand und -Betriebsrat. Sein Ziel sei es, „den Standort zu sichern“.

Das will auch sein Herausforderer bei der OB–Wahl, SPD–Kandidat Martin Ansbacher. Doch der klingt alarmierter. Während sich Czisch zuversichtlich zeigt, dass ein „finanzstarken Investor“ gefunden werde, schrillen bei Ansbacher die Alarmglocken.

Die Sorge: Dass Magirus verscherbelt wird

„Mit Bestürzung“ habe er den beabsichtigten Verkauf aufgenommen. Seine Sorge: Dass Magirus verscherbelt wird, möglicherweise an einen Wettbewerber, der die Firma am Ende filetieren könnte.

Ansbachers Schreckensszenario: ein Kahlschlag. Als Marke könnte Magirus zwar erhalten bleiben, die Produktion jedoch ins Ausland abwandern. So weit dürfe es nicht kommen. Dem Magirus–Geschäftsführer Thomas Hilse habe er bereits einen Brief geschrieben.

Magirus ist ein traditionsreiches Unternehmen, in dem viele Ulmer Familien ihr täglich Brot verdienen und mit Stolz arbeiten.“ Martin Ansbacher

Doch sind die Sorgen berechtigt — droht der Ulmer Industrieikone, die früher nicht nur Brandschutztechnik, sondern Nutzfahrzeuge aller Art herstellte, der Ausverkauf?

Was die IG Metall sagt

Michael Braun ist als Geschäftsführer der IG Metall in Ulm nah dran an Magirus. Er kann die kolportierten Verkaufsabsichten aktuell schwer einschätzen. Denn sie könnten vieles bedeuten. Sucht Iveco lediglich einen „strategischen Partner“ — oder doch einen Käufer, der die gesamte Brandschutztechnik übernimmt?

Michael Braun von der IG Metall Ulm. (Foto: Joachim E. Roettgers GRAFFITI )

Braun bewertet die Lage aktuell so: Weder sei es Zeit, „die Sektkorken knallen zu lassen, noch, den Kopf in den Sand zu stecken“.

Ein Experte verbreitet Optimismus

Auch Jan–Erik Hegemann, Chefredakteur des Feuerwehr–Magazins, ein gut informiertes Branchenmedium, hat die Lage analysiert. Er verbreitet Optimismus: Magirus werde „auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen“. Die Drehleitern genössen weltweit „einen ausgezeichneten Ruf“. Niemand müsse sich „Sorgen machen“.

Wo er allerdings Luft nach oben sieht: bei der Produktion der Löschfahrzeuge. Dies räumten selbst „Insider“ ein, so Hegemann, der aber auch diesbezüglich Entwarnung gibt: „Auch hier halte ich ruhige Fahrwasser für erreichbar.“ Und was automatische Löschsysteme und Löschroboter angehe, sei Magirus „ganz vorne mit dabei“.

Frühes Magirus-Werbeplakat. (Foto: SVL )

In diesem Punkt bekommt Jan–Erik Hegemann Unterstützung von IG–Metall–Mann Braun: Die Magirus–Drehleitern seien tatsächlich „ein Top–Produkt“ — die Löschfahrzeuge hätten hingegen noch gewisses Potenzial.

Diese Firma könnte Interesse haben

Feuerwehrexperte Hegemann nennt sogar Firmen, unter deren Dach er sich Magirus vorstellen kann. Zum Beispiel den japanischen Feuerwehrfahrzeug–Hersteller „Morita“. Ein Einstieg, so Hegemann, der „wirklich Sinn machen könnte“. Aber auch Investoren, beziehungsweise Käufern aus Indien, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder den USA würde Interesse nachgesagt.

Prinzipiell hat auch Michael Braun nichts gegen einen Verkauf einzuwenden, wenn sich der richtige Partner findet. Einer, der Magirus helfe, neue Märkte zu erschließen, in China oder den USA. Dort spiele die relativ kleine Firma aktuell kaum eine Rolle.

Die Kosten sind recht hoch

Und die roten Zahlen, die Magirus trotz seiner „Top–Produkte“ zuletzt schrieb? Aus Sicht von Braun sei daran die Politik nicht unschuldig. Bei öffentlichen Ausschreibungen zähle immer nur der Preis. Das aber benachteilige eine Firma wie Magirus, die in erster Linie in Deutschland, in Ulm, produziert. Dementsprechend höher seien Qualität, aber auch die Kosten.

Seine Idee: Eine Art Bonus in der Ausschreibung, wenn Firmen wie Magirus nicht für Dumpinglöhne irgendwo in der Welt, sondern in Deutschland fabrizieren lassen.

An der Stadt Ulm liegt es nicht

Vorbildlich agiert diesbezüglich die Stadt Ulm. Laut Oberbürgermeister Czisch beziehe die städtische Feuerwehr „einen Großteil ihres Equipments“ von Magirus. In den vergangenen vier Jahren seien drei neue Fahrzeuge bestellt worden. Gesamtwert: knapp zwei Millionen Euro.

Der Firmengründer Conrad Magirus. (Foto: Benz )

Wann die Mitarbeiter Klarheit über ihre Zukunft haben werden? Allem Anschein nach im Oktober. IG–Metall–Mann Braun hat in Erfahrung gebracht, dass sich Iveco dann erstmals konkret zu den Verkaufsplänen äußern wolle. Dass Magirus danach ins Museum wandert? Eine im Grunde unmögliche Vorstellung.