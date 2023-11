Es sind Nachrichten, von denen wohl keiner dachte, sie irgendwann einmal lesen zu müssen. Und doch scheint der Nahost-Konflikt auch hier Auswirkungen zu haben. Ob aus Frankreich, Spanien oder eben auch Deutschland ‐ immer wieder wird über antisemitische Aktionen berichtet. Auch in Ulm scheint der Nahost-Konflikt Emotionen zu schüren. Eindeutige Parolen werden auf Hauswände geschmiert, ein Geschäft für Feinkost aus Israel attackiert.

Nahezu täglich gehen beim Polizeipräsidium Ulm Meldungen über Sachbeschädigungen im Kontext des Nahost-Konflikts ein. Derartige Straftaten seien im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm zu verzeichnen, wobei der Schwerpunkt im Stadtgebiet Ulm liegt.

Verkauf von Feinkost aus Israel

Die wohl bisher unbehaglichste Sachbeschädigung: Unbekannte hatten vor rund einer Woche Steine in die Fensterfront des Geschäfts „Beit Shalom“ in Senden geworfen. Seither ist der durch die Steine zertrümmerte Teil mit dicken Brettern abgesichert. Inhaber Andreas Langrock verkauft dort Feinkost aus Israel. Wie der BR berichtet, sei der Besitzer des Ladens zur Zeit des Angriffs, der einen Sachschaden von rund 5000 Euro hinterließ, im Geschäft gewesen. Sein Geschäft ist wieder geöffnet, einschüchtern lassen wolle er sich von der Attacke nicht.

Der Besitzer selbst sei kein Jude, die Polizei geht dennoch von einer Tat mit antisemitischem Hintergrund aus. Deshalb wurden die Ermittlungen durch das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. Von Seiten der Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen durch den Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Justiz geführt.

Sendens Bürgermeisterin verurteilte die Tat

Nur wenige Stunden nach der Tat postete Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf in sozialen Medien dazu, dass sie die Tat aufs Schärfste verurteile, sollte sich der Verdacht einer antisemitisch motivierten Tat bestätigen. „Die Tragik des Nahostkonflikts, der brutale Terror der Hamas, das Leid aller Unschuldigen und Unbeteiligten rechtfertigen durch nichts einen Angriff gegen ein israelisches Geschäft in unserer Stadt, sondern sorgen nur für Angst und Leid für noch mehr Menschen“, schrieb sie.

Derweil fand seit dem blutigen Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober nun auch in Ulm eine erste „Pro-Palästina“-Demonstration statt. Rund 80 Teilnehmer nahmen an der nicht angemeldeten Kundgebung am 27. Oktober im Bereich der Sedelhöfe teil.

Dabei wurden laut Polizei palästinensische sowie syrische und libanesische Flaggen geschwenkt und Forderungen auf arabisch gerufen. Auffälligkeiten wie etwa antisemitische Parolen, wie sie in anderen Großstädten Deutschlands skandiert werden, habe es nicht gegeben. Auf Fotos der Demos, die in sozialen Netzwerken geteilt werden, sind vorwiegend junge Männer um die 30 Jahre zu erkennen, doch auch junge Frauen nahmen teil. Von weiteren geplanten beziehungsweise angemeldeten „Pro Palästina“-Kundgebungen sei der Polizei aber derzeit nichts bekannt.

Gedenkveranstaltung auf dem Weinhof am 9. November

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft Ulm/Neu-Ulm jedenfalls scheint aufgrund all dieser Entwicklungen auch hier in Ulm in großer Sorge um ein friedliches Zusammenleben. Für den Jahrestag des Reichspogromnacht am 9. November möchte sie dieses Jahr deshalb ein sehr deutliches Signal senden: „Nie wieder ist jetzt“, heißt das Motto für die Gedenkveranstaltung auf dem Ulmer Weinhof. Vorwiegend solle es bei der Veranstaltung um das Gedenken jener Ulmer Juden gehen, die von 1933 bis 1945 Opfer der NS-Herrschaft wurden.

Gleichzeitig wolle man ein Signal für historische Verantwortung und eine entsprechende Haltung in der Gesellschaft einfordern. Die Polizei, so betont ein Sprecher, werde aufgrund der aktuell angespannten Lage die geplante Veranstaltung eng begleiten und wolle Störungen, wie etwa das Verbrennen von Flaggen oder antisemitische Rufe „unverzüglich unterbinden“.

Und es ist nicht die einzige Gemeinschaft, die im Zuge des Nahost-Konflikts in Ulm aufrütteln möchte. Auch der Rat der Religionen Ulm hat aufgrund der aktuellen Ereignisse kürzlich zu einem gemeinsamen Friedensgebet aufgerufen. „Solidarität zu zeigen und die Religionen in ihrem gegenseitigen Bemühen um Frieden nicht auseinanderdividieren zu lassen, sondern zusammen zu stehen, das wurde schon bei vielen Gelegenheiten gezeigt“, heißt es in einer Stellungnahme des Rats der Religionen.

Sowohl in Corona-Zeiten, als auch bei Ausbruch des Ukrainekrieges oder beim Gedenken an die Erdbebenopfer in die Türkei und beim Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge hätten Mitglieder der jüdischen, christlichen und muslimischen Gemeinden in Ulm zusammengestanden. „So gilt es auch jetzt, füreinander einzutreten: Wir wollen in diesem Konflikt unseren Hilferuf zu Gott dringen lassen, mit der dringenden Bitte um Frieden und Versöhnung, damit all das Leid, dass Terror und Krieg verursachen, bald ein Ende haben möge.“