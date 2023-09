Internationaler World Cleanup Day für eine saubere Umwelt

Die Welt räumt auf. Das Landratsamt Alb–Donau–Kreis macht mit! „Gemeinsam für eine saubere, gesunde und müllfreie Zukunft“ ist das Motto des „World Cleanup Day“, der jährlich am dritten Samstag im September stattfindet. Bei der kollektiven Müllsammelaktion kommt es auf jede und jeden einzelnen an: 2022 haben sich nach Angaben der Initiatoren rund 71 Millionen Menschen in 197 Ländern beteiligt und dabei 325 Tonnen Müll aus der Natur entfernt — eine tolle Steigerung im Vergleich zum Jahr zuvor, in welchem 14 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer rund 53 Tonnen einsammelten.

Nun gilt es, die Ergebnisse des letzten Jahres zu übertreffen, teilt das Landratsamt mit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes wollten dazu ihren Beitrag leisten und die Umwelt von Müll befreien! Das Regionale Bildungsbüro hat daher gemeinsam mit den Auszubildenden und Studierenden bereits am Freitag Müll rund um das Haus des Landkreises in der Ulmer Schillerstraße eingesammelt. Ausgestattet mit Müllsäcken und Greifzangen fischten sie Zigarettenstummel, Plastikbecher, Getränkedosen und zahlreichen Verpackungsmüll vom Gehweg und aus den Grünanlagen. Insgesamt kamen neun Müllsäcke mit einem Gewicht von 17,06 Kilogramm Abfall zusammen, die anschließend der Verwertung zugeführt wurden.

„Es ist erschreckend, was die Leute alles achtlos auf den Boden werfen oder stehen lassen — selbst wenn ein Mülleimer in der Nähe steht. Wir hoffen, dass die Müllsammelaktion das Umweltbewusstsein erhöht. In einer vermüllten Stadt leben, möchte schließlich niemand und immer zu erwarten, dass die städtische Reinigung alles beseitigt, ist auch nicht richtig. Wenn einfach jede Person ihren eigenen Abfall bis zum nächsten Mülleimer mitnehmen und dort entsorgen würde, wäre schon viel getan“, sagten die Organisatorinnen der Aktion Lisa Hildebrand und Amelie Rathgeb.

Weitere Informationen finden Sie unter https://worldcleanupday.de.