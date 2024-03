Inspirationen für das eigene grüne Paradies

Zu ihrem 20-jährigen Bestehen in diesem Jahr läutet die Messe Gartenträume in der Ulm-Messe vom 22. bis 24. März die Gartensaison ein. Sowohl Messeveranstalter, die Verantwortlichen der Ulm-Messe und Aussteller hoffen nach vier Jahren wieder auf Tausende von Gartenliebhabern, heißt es in der Pressemitteilung.

„Ich freue mich, dass die Gartenträume, eine der attraktivsten Publikumsmessen in Ulm, wieder stattfindet und alle drei Hallen gefüllt werden“, so Jürgen Elits, Geschäftsführer der Ulmer Messe. An rund 90 Ständen finden Gartenliebhaber Pflanzen und Blumenzwiebeln, Gestaltungsideen, Dekorationen, Outdoor-Technik und -Möbel, Beratung von Gartenprofis, Werkzeuge und mehr. Gartenfans können sich von vier Modellgärten inspirieren lassen.

Höhepunkt ist in diesem Jahr die Möglichkeit, den Pflanzenarzt René Wadas zu treffen. Zur kostenfreien Pflanzensprechstunde können Gartenfreunde Pflanzen, deren Blätter oder Fotos mitbringen. Auch nimmt Wadas zusammen mit Ausstellern Platz auf der „Gartenbank“ zum Austausch über Gartenthemen.

Wie man Sträucher und Bäume beschneidet, wird mit einer Bioland-Baumschule besprochen. Welche Pflanzen im Trend sind, darüber redet Wadas mit dem Inhaber einer Baumschule. Die meisten Hobbygärtner spüren den Klimawandel, vertrocknetes Gemüse, brauner Rasen oder zu viel Regen machen ihnen das Leben schwer. Der Pflanzenarzt gibt Tipps, wie man seinen Garten anpasst. Wadas verlost zudem täglich nach jedem Vortrag sein neues Buch „Der große Wadas - das Nachschlagwerk für gesunde und glückliche Pflanzen“.

Eigenes Gemüse und Obst anzubauen, ist immer beliebter geworden. Passend zum Trend bieten Experten Kräuterpflanzen, Bio-Pflanzkartoffeln und Obstgehölze an. Wer den Prozess vom Samen bis zur Ernte erleben will, findet neben Klassikern auch Saatgutneuheiten.

So vielfältig wie die Vorstellungen vom Traumgarten sind, so abwechslungsreich ist auch das Angebot auf der Gartenträume. Ein Modellgarten zeigt, wie Nachhaltigkeit und Ästhetik vereinbar sind. Gartenmöbel und Wellnessliegen finden sich neben Dekorationsartikeln und Floristik. Auch Fans von Mährobotern und Grillkaminen werden angeboten, ebenso Whirlpools, Gewächshäuser und Gartengeräte.

Die Rallye der Sinne bietet ein interaktives Erlebnis. An Stationen in den Messehallen kann man die Sinne bewusst einsetzen. Es winkt ein Hauptpreis, zudem erhält jeder 20. Teilnehmer einen mit Pflanzen gefüllten Gartenträume Shopper.

Geöffnet ist Gartenträume in der Ulm-Messe von Freitag, 22. März, bis Sonntag, 24. März, täglich 10 bis 18 Uhr. Ein Online-Ticket kostet acht Euro (Freitag-Feierabend sieben Euro, nur online erhältlich ab 15 Uhr) und für Kinder (vier bis16 Jahre) ein Euro. An der Tageskasse zahlt man neun Euro (ermäßigt nur mit gültigem Schwerbehindertenausweis acht Euro) sowie Kinder (vier bis 16 Jahre) ein Euro.

Online-Tickets und weitere Informationen unter www.gartentraeume.com/messen/ulm