Die Ulmer Fußgängerzone ist in die Jahre gekommen. Rund 50 Jahre hat der Bereich um die Bahnhofs- und Hirschstraße inzwischen auf dem Buckel. Auch für die Stadt gilt sie schon länger nicht mehr als Schmuckstück.

Deshalb reifen schon länger Pläne, wie das Tor zur Stadt künftig neu und modern gestaltet werden könnte. Baubürgermeister Tim von Winning und das verantwortliche Team informierten nun über die weiteren Ziele der Sanierung im Bereich „Innenstadt West“. Der Zeitplan wird nun konkreter.

Projekt Fußgängerzone hat oberste Priorität

Das Sanierungsgebiet umfasst nicht nur den Bereich der Fußgängerzone, sondern auch angrenzende Gassen und Plätze. Insgesamt 12,4 Hektar umfasst der Bereich zwischen Bahnhof und Münsterplatz - zuletzt war von Sanierungskosten in Höhe von mindestens 21 Millionen Euro die Rede. Oberste Priorität bei der Neugestaltung hat die Einkaufsstraße. Hier sind die Umbaupläne schon am weitesten vorangeschritten.

Tim von Winning ging zu Beginn nochmals auf die Gründe für die anstehende Sanierung ein. Grundsätzlich stehe die Fußgängerzone gut da: Es gebe wenig Leerstände und der Innenstadtbereich gehöre laut aktuellen Verkehrszählungen zu einem der meistfrequentierten Orte in Süddeutschland, erklärte er.

Nur München und Stuttgart stünden besser da. „Doch es gibt durchaus Dinge, die anders sein könnten“, ergänzte er und ging auf alte Beläge und einer nicht mehr zeitgemäßen Gebäudesubstanz - vor allem in den Randlagen - ein. „Das entspricht nicht mehr dem, was wir uns als Rahmenbedingungen vorstellen“, so von Winning.

Das "grüne Band" soll das künftige Bild der Fußgängerzone prägen´. (Foto: Stadt Ulm )

Einkaufsstraße ist nicht mehr auf Höhe der Zeit

„Die Fußgängerzone stammt aus den 70er-Jahren und ist sehr in die Jahre gekommen“, ergänzte Carola Christ, Leiterin der Stadtplanung in Ulm. In der groß angelegten Sanierung gehe es nun vor allem darum, dem „Kernstück“ der Stadt Ulm neues Gesicht zu geben. „Die Fußgängerzone ist die Visitenkarte der Stadt“, betonte sie. „Sie bestimmt das Image sowohl nach innen als auch und außen.“

Fakt sei - so fasste von Winning zusammen -, dass die Baustelle „definitiv auch qualvolle Auswirkungen und Einschränkungen“ für Anwohner und Gewerbetreibende in den kommenden Jahren haben werde. „Wir werden uns bemühen, den Betrieb aufrechtzuerhalten“, versprach er.

Im Optimalfall wollen die Verantwortlichen Ende 2025 mit der Umgestaltung beginnen. (Foto: Hertle )

Unterirdische Leitungen könnten Baumpflanzungen erschweren

„Viel Grün ist eines der Ziele“, erklärt Carola Christ. Es sei nicht nur darum gegangen, „den Belag zu erneuern“, wie sie betont, sondern den „bedeutenden Freiraum in der Stadt für die Zukunft fit zu machen“. Oberstes Ziel: Den Innenstadtbereich an den Klimawandel anzupassen. Dabei soll ein „grünes Band“ aus neu gepflanzten Bäumen helfen. Die Fußgängerzone soll künftig nicht nur zum Einkaufen dienen, sondern um sich dort auch anderweitig aufzuhalten - ganz egal, ob die Geschäfte geöffnet sind oder nicht.

47 neue Bäume sollen gepflanzt und die bestehenden Bäume nach Möglichkeit erhalten bleiben. „Inwieweit das später realisierbar ist, daran arbeiten wir im Moment“, so Carola Christ. Dabei könnten die bestehenden Kanäle und Leitungen im Untergrund zum Problem werden, der in der Innenstadt ohnehin stark verdichtet ist. „Wir sind dabei, zu schauen, wo wir Leitungen verschieben können.“

Gesamtprojekt auf 15 Jahre ausgelegt

Diese offenen Fragen müssen aktuell noch geklärt werden. Auf etwa dreieinhalb Jahre Umbauzeit ist die Neugestaltung der Fußgängerzone laut von Winning veranschlagt. Insgesamt soll die Sanierung des Bereichs „Innenstadt West“ aber ganze 15 Jahre in Anspruch nehmen.

Gebäude könnten zum Teil abgerissen, modernisiert oder aufgestockt werden könnten. Auch will man im Sanierungsbereich versuchen - wo möglich - nachzuverdichten. Wo genau das passieren wird, soll in den kommenden Jahren konkretisiert werden.

Unter anderem bleibt zudem abzuwarten, was mit dem Lederhof nahe dem Parkhaus Deutschhaus passiert. Der Platz gilt seit Langem als Brennpunkt und Treff für die lokale Drogenszene. Im Januar hat die Ulmer Polizei die Ermittlungsgruppe „Einstein“ für den Bereich gegründet - im neuen Jahr kam es dort vermehrt zu Kontrolleinsätzen der Beamten.

Brennpunkt Lederhof wird zum Thema

Einige Zuhörer der Informationsveranstaltung forderten, dass dort schnellstens etwas unternommen werden müsse. „Warum sollte ich in mein Gebäude investieren, wenn das Umfeld so versifft ist?“, fragte eine Anwohnerin. Von Winning sei die Situation vor Ort bewusst, betonte er.

Der Lederhof soll im Zuge der Sanierung ebenfalls neu belebt werden. (Foto: Hertle )

Der Lederhof habe im Zuge der Sanierung deshalb eine erhöhte Priorität. „Wir wollen versuchen, den Ort neu zu besetzen“, versprach er. Das gehe aber nicht von heute auf morgen. Wie eine neue Nutzung auf dem Areal aussehen könnte, bleibt somit abzuwarten.

Als Nächstes muss der Ulmer Gemeinderat der Sanierungssatzung zustimmen. Die Bauarbeiten für das Großprojekt könnten zumindest in der Fußgängerzone frühestens Ende 2025 starten.