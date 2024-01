Seine Mutter soll vom Teufel besessen gewesen sein. Und den habe er ihr austreiben wollen. Unter Wahnvorstellungen soll ein 44-jähriger Mann im Sommer vergangenen Jahres sie dermaßen misshandelt haben, dass die pflegebedürftige 74-Jährige sogar Knochenbrüche im Gesicht davontrug.

Sohn ist psychisch krank

Vor dem Landgericht Ulm wird jetzt verhandelt, ob der Beschuldigte nun auf Dauer in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Eine Psychose aufgrund einer psychischen Erkrankung liege der Tat zugrunde. Die Staatsanwaltschaft schätzt den Mann, der mit seiner Mutter in Staig (Alb-Donau-Kreis) wohnte, als gefährlich für die Allgemeinheit ein.

Infolge seines Wahns sei er davon überzeugt gewesen, dass er die alte Frau aus dem „Alptraum“, in dem sie gefangen sei, befreien müsse. „Er schlug seiner wehrlosen Mutter dabei mehrfach mit der Faust ins Gesicht und gegen den Oberkörper“, heißt es weiter. Dabei zog sie sich unter anderem eine Mittelgesichtsfraktur und einen Jochbeinbruch zu.

Inzwischen ist die Mutter verstorben. Nicht an ihren Gesichtsverletzungen, sondern an einer anderen Krankheit, wie der Staatsanwalt betont. Die Frau sei unter anderem Alkoholikerin gewesen und habe an der Lungenerkrankung COPD gelitten, glaubt der beschuldigte Sohn zu wissen.

Satan erkannt und zweimal zugeschlagen

„Ich habe den Teufel in ihr gesehen“, versucht der beschuldigte Sohn vor Gericht sein Handeln zu erklären. „Ich habe Angst um meine Mutter gehabt. Angst, sie zu verlieren.“

Im Zustand der Psychose habe er geglaubt, wundersame Heilkräfte zu besitzen, mit denen er seine Mutter vor dem Bösen hätte retten können. Zweimal, so gibt er zu, habe er ihr dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Um sie wachzurütteln.

Pflegebedüftige Mutter auf Sohn angewiesen

„Ich war schockiert, als ich ihre Backe gesehen habe. Das habe ich bei Gott nicht beabsichtigt. Ich wollte meiner Mutter nur helfen“, beteuert er dem Richter gegenüber und bricht dann in Tränen aus. Heute wisse er, dass der Gedanke irrsinnig gewesen sei.

Die Mutter sei auf ihren Sohn seit gut einem Jahr angewiesen gewesen. Er habe die Pflege alleine übernommen und sie beim Essen und der Körperpflege unterstützen müssen, erklärt er. „Aber sie hat alles verweigert und wollte nur sterben“, sagt er. Der große Druck habe ihn wohl zur Tat verleitet.

Drogenkonsum und ein unstetes Leben

Seit Jahren nimmt der Beschuldigte Medikamente mit antipsychotischer Wirkung, deren Dosis er allerdings auf eigene Faust nach und nach bedeutend reduziert haben soll. „Ich war überfordert mit der Pflege meiner Mutter“, gibt er auf Nachfrage der richterlichen Beisitzerin zu. Die Medikamente hätten ihn schlapp und antriebslos gemacht. „Ich wollte einfach wieder fitter werden.“ Ein Irrglaube, wie er zugibt.

Das Leben des Beschuldigten stellte sich auf Nachfrage des Richters zudem als ziemlich unstet heraus. Mehrmals habe er sein Studium abgebrochen, lange war er arbeitslos, dann starb sein Bruder bei einem Autounfall, vor einigen Jahren sein Vater. THC und HHC: Immer hätten Drogen eine Rolle in seinem Leben gespielt.

Unter anderem sollen diese auch mehrmals zu Psychosen geführt haben. Immer wieder landete er deshalb in der Psychiatrie, wo er zwischenzeitlich Pfleger und andere Patienten angegriffen haben soll. Auch im Elternhaus, wo er seit gut zehn Jahren wieder wohnte, soll es immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen sein.

Nachbarin ruft wegen Gebrüll die Polizei

Wie an jenem Morgen im Juni 2023, als eine Nachbarin wegen der lauten Schreie des Beschuldigten die Polizei gerufen hatte. Dort seien die Verletzungen der Mutter erst aufgefallen. Die Beamten riefen einen Rettungswagen, der die Frau ins Krankenhaus brachte. Die Mutter habe beteuert, lediglich gestürzt zu sein.

Von einer Körperverletzung sei man zu diesem Zeitpunkt deshalb nicht ausgegangen, sagen die in den Zeugenstand berufenen Polizeibeamten aus. Im oberen Stockwerk sei das Herumgebrülle des psychotischen Sohns derweil weitergegangen. Der Polizei sei er an diesem Tag aber nicht begegnet.

Leicht bekleidet am Straßenrand unterwegs

Erst einige Tage später sei der Mann eines Abends von der Polizei aufgegriffen worden. Bewohner hätten die Beamten gerufen, weil dieser nur mit einer Unterhose bekleidet auf einer Landstraße nahe seines Heimatorts unterwegs gewesen sei. „Er ging dort mit gesenktem Kopf und hat nur wirres Zeug von sich gegeben“, erklärt ein Polizist vor Gericht.

„Ja, mein Meister“ habe der Beschuldigte immer wieder gesagt und vom „Universum und Aliens“ gesprochen. Ohne Widerstand hätten die Beamten ihn ins Universitätsklinikum Ulm gebracht. Kurz darauf wurde er abermals in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert, wo er auch jetzt noch untergebracht ist.

Beschuldigter soll schuldunfähig sein

Der 44-Jährige leide seit Jahren an paranoider Schizophrenie, betont der Staatsanwalt. Er habe zwar den Tatbestand der Misshandlung von Schutzbefohlenen verwirklicht, er sei aufgrund seiner Erkrankung aber schuldunfähig. „Von ihm sind aber weitere rechtswidrige Taten zu erwarten“, erklärt er, warum der Beschuldigte künftig fest in einer Psychiatrie unterzubringen sei.

Am ersten Verhandlungstag waren 15 Zeugen sowie Sachverständige geladen. Ein Urteil wird bereits Ende des Monats erwartet.