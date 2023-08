In Ulm gibt’s jetzt Parfüm aus dem Automaten

Jetzt noch kurz beim „Duftomat“ Halt machen: Wer auf der Autobahn A8 nahe Ulm unterwegs ist kann sich jetzt rund um die Uhr mit verschiedenen Parfüms eindecken. Möglich ist das seit Kurzem an einem neuen Parfüm–Automaten an der Esso–Tankstelle am Rasthof Seligweiler. Seit gut drei Wochen steht dort der erste „Duftomat“, an dem es sogenannte Duftzwillinge zu kaufen gibt. Und die sind oft billiger als die teuren Pendants.

Der ausschlaggebende Punkt: Die Liebe zu Parfüms

Die Idee zum „Duftomat“ hatten die beiden Freundinnen Tamara Hirning und Sabrina Cannarozzo. „Wir lieben Parfüms“, berichtet Hirning, deren Parfüm–Schränkchen zu Hause nach eigener Aussage mehr als voll ist. „Aber die guten Sachen sind halt leider schweineteuer“, so die Gründerin.

Günstige Duftzwillinge statt teure Markenparfüms

So viel Geld für guten Duft wollte die aus Allmendingen stammende 40–Jährige dann doch nicht ausgeben, gibt sie zu. Irgendwann seien sie und ihre Geschäftspartnerin dann auf die Duftzwillinge gestoßen. In anderen Worten: Parfüms, die –was den Duft angeht — große Ähnlichkeit mit bestimmten Markendüften haben, aber bedeutend günstiger zu haben sind. „Und eigentlich geht es ja um den Geruch“, so die 40–Jährige. „Da ist es doch egal, welcher Name draufsteht.“

Diese Düfte gibt es im Automaten

Welche Düfte es letztendlich in den Automaten geschafft haben, darüber haben sich die beiden Gründerinnen vorab so einige Gedanken gemacht, wie Hirning betont. „Natürlich haben wir uns gefragt, welche Duftrichtungen zurzeit gut ankommen“, berichtet die zweifache Mutter. Rund 20 verschiedene Düfte für Damen und Herren sowie einige Unisex–Parfüms sind somit im „Duftomat“ zu haben.

„Süß“, „holzig“ oder auch „orientalisch“: Auf der Infotafel neben dem Automaten stehen außerdem die wichtigsten Informationen über das Duftangebot. Wessen Lieblingsduft nicht dabei ist, dem bieten Hirning und Cannarozzo auf der Website unter www.duftomat.com an, den passenden Duft zu finden.

Für je zehn Euro werden die kleinen Fläschen mit 33 Milliliter Inhalt am Automaten verkauft. „Für den Discobesuch ist die Größe genial“, betont Hirning.

Und neben den rastenden Urlaubsreisenden zählen vor allem junge Menschen zur Zielgruppe an der gut frequentierten Tankstelle unweit der A8. „Hier kommen so viele junge Leute vorbei, bevor sie abends in die Stadt fahren“, so Hirning. Da komme die Möglichkeit, sich nochmal frisch zu machen, nicht ganz ungelegen.

Die Schnapsidee umgesetzt

Aber wie ist die Idee zum „Duftomat“ überhaupt entstanden? Dass sie sich nebenbei mit Parfüms beschäftigen wollten, sei ihnen schnell klar gewesen, erinnert sich Hirning. Einen Online–Shop zu betreiben, wäre zu aufwendig gewesen.

Die Waren zu verpacken und zu verschicken sei so nicht notwendig, hebt Hirning hervor. „Der Automat wird nicht krank und verkauft ganz von alleine“, fasst die 40–Jährige zusammen. „Trotzdem war das Ganze am Ende eine Schnapsidee“, sagt sie und lacht. Eine Schnapsidee, die zum Erfolg führen soll.

Neue Verwendung für alten Automaten

Ihrem ersten Automaten haben die beiden Frauen sogar ein zweites Leben geschenkt. Weil sie für den Anfang nicht zu tief in die Tasche greifen wollten, ist der erste „Duftomat“ ein gebrauchter Automat, den die beiden Gründerinnen angemietet haben.

„Früher hat er Masken verkauft. Also hat er inzwischen ausgedient“, so Hirning. Dass der Bedarf an Parfüms aus dem Automaten künftig aber steigt, darauf hofft die 40–Jährige.

Suche nach neuen Standorten

Denn je nachdem, wie gut der „Duftomat“ in Zukunft läuft, soll es schon bald weitere Standorte geben. Aktuell sind die beiden Frauen auf der Suche nach geeigneten Plätzen. Wichtig: Viel Laufkundschaft, am besten eine Überdachung und natürlich Diebstahlschutz. So wie der Automat am Rasthof Seligweiler, der rund um die Uhr von der Überwachungskamera der Tankstelle überwacht wird.

Den „Duftomat“ am Rasthof Seligweiler sieht die Geschäftsfrau zunächst einmal als Prototypen. „Wir testen das jetzt aus und schauen, wie gut er funktioniert“, sagt Hirning. Denn: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, zitiert sie zum Schluss die alte Redewendung. „Manchmal muss man auch mutig sein und es einfach ausprobieren“, betont sie.