Anthony Saad ist „ein bisschen beruhigter“, so sagt er zumindest. Für seinen Unverpackt-Laden hat er neue Räume gefunden. Und damit auch neue Hoffnung geschöpft. Die Geschichte des Ulmer Unverpackt-Ladens war geprägt von mehreren Hürden. Der Inhaber Anthony Saad eröffnete den Laden ausgerechnet während der Corona-Pandemie. Im Gegensatz zu vergleichbaren Angeboten in anderen Städten aber sei der Laden in Ulm fast immer „gut gelaufen“. Saad verstand es, sich eine breite Stammkundschaft aufzubauen.

Doch neben den Auswirkungen der Pandemie gab es von Beginn an noch ein anderes Problem: Die Lage am Rand der Altstadt, etwas versteckt in einem Gässchen. Hinzu kam dann eine Baustelle vor der Haustür. Saad hätte einen langfristigen Mietvertrag unterschreiben müssen, doch das war ihm zu riskant. Er sucht nach neuen Räumen, fand nichts, suchte weiter. Die Einrichtung lagerte er vorübergehend ein. Dann gab er das Ende seines Ladens bekannt.

Wenig Raum, aber gute Zwischenlösung

Jetzt aber hat er doch noch eine Lösung gefunden: Saad ist mit seinem Laden als Zwischenmieter in die Breite Gasse 6 in Ulm eingezogen. Bislang war dies die Heimat von „Oh my Waffle“. Aufgrund von Personalmangel aber wanderte der Waffelladen in das Café „Brot und Stühle“.

Anthony Saad hat seinen Laden eingeräumt und hofft nun auf seine Stammkunden und weitere Laufkundschaft. (Foto: Andreas Spengler )

Der Unverpackt-Laden hat seit Ende November geöffnet. Und Saad musste die Waren hochstapeln, um alle unterzubekommen. Der neue Verkaufsraum ist nur ein Viertel so groß wie das bisherige Ladenlokal. Dennoch komme hier mehr Laufkundschaft und Saad hat nun mindestens ein weiteres Jahr Zeit, um sich nach einer langfristigen Lösung umzuschauen.

Problem kreativ gelöst

Seine Stammkunden jedenfalls habe ihm die Wiedereröffnung bereits gedankt. Um die Monate der Ungewissheit zu überbrücken, kauften viele von ihnen Gutscheine. „Das hat mich wirklich unterstützt“, sagt Saad. Wichtig sei ihm gewesen, noch vor dem ersten Advent wieder aufzumachen. Das ist gelungen und Saad kann jetzt auch vom weihnachtlichen Trubel in der Stadt profitieren. Schließlich verkauft er auch Glühwein, Nussecken oder gebrannte Mandeln. Und all das unverpackt. Zumindest fast. Den Glühwein etwa gibt es extra in Pfandflaschen.

Weil es im Laden aber relativ eng und die Angebotsfläche begrenzt ist, können sich Kunden hier kaum selbst bedienen. Für Saad bedeutet das mehr Arbeit. Das Problem aber hat er kreativ gelöst. „Bring and Collect“ nennt er sein neues Angebot. Seine Kunden können ihm Gefäße wie Gläser, Stoffbeutel oder Flaschen vorbeibringen. Saad füllt sie in Ruhe auf und überreicht sie später wieder seinen Kunden.

Anthony Saad hat in der Ulmer Breiten Gasse eine neue Heimat für seinen Laden gefunden. Zumindest vorübergehend. (Foto: Andreas Spengler )

Mission auch für Ulm

Als Gegenmodell zu üblichen Supermärkten: So sieht Saad seinen kleinen Laden. Statt hektischem Einkauf können sich die Kunden hier Zeit lassen, statt großen Mengen mit viel Verpackung findet sich im Ora D’Oro fast nur Unverpacktes. Und statt langen Lieferketten setzt Saad auch noch auf Regionalität.

Die Stadt will bis 2040 klimaneutral werden, da müssen wir Gas geben. - Anthony Saad, Inhaber des Unverpackt-Ladens

Saad will nicht nur verkaufen, er hat auch eine Mission für Ulm. „Die Stadt will bis 2040 klimaneutral werden, da müssen wir Gas geben“, sagt er. Ihm gehe es nicht nur um seinen Laden, sondern um das Prinzip. In Ulm und Neu-Ulm sieht er auf jeden Fall eine große Bereitschaft, regional einzukaufen und vielleicht auch etwas mehr zu bezahlen für nachhaltige Produkte, die keine Verpackung brauchen.