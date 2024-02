In dem Stück ist alles maßlos

Das Theater Ulm führt ab 7. März das Stück „Der Theatermacher“ von Thomas Bernhard in der Inszenierung von Andreas Nathusius auf. Die Premiere im Gemeindesaal von St. Michael zu den Wengen am Donnerstag, 7. März, beginnt um 19.30 Uhr. Dies teilt das Theater Ulm mit.

Darum geht es in dem Stück: Im Gasthof „Schwarzer Hirsch“ in Utzbach wird eine Komödie gezeigt: Theatermacher Bruscon gastiert mit seinem monumentalen Schauspiel „Das Rad der Welt“. Bruscon sieht das selbst verfasste Werk als Meilenstein der Theaterkunst an. Ein Jammer nur, dass niemand die Genialität des selbst ernannten Staatsschauspielers zu schätzen weiß: nicht der Wirt, der ihm als Spielort einen heruntergekommenen Tanzraum nebst Schweinestall präsentiert, und auch nicht die Dorfgesellschaft, die lieber ihren traditionellen Blutwursttag begeht. Nichts als Kulturbanausen, Kunstverächter - oder ist es am Ende Bruscon selbst, der das Theater am meisten hasst?

Wohl kaum ein Autor habe dem Typus des Künstler-Tyrannen, der inmitten einer trostlosen Wirklichkeit für das Theater lebt und von ihm gleichzeitig aufgezehrt wird, so unterhaltsam gehuldigt wie Thomas Bernhard, heißt es in der Mitteilung des Theaters Ulm weiter. In „Theatermacher“ ist alles maßlos: Bruscons Leidenschaft fürs Theater, der Glaube an die Kunst, die vermeintliche Beschränktheit der Besucher, grundsätzlich aber der Mensch, dieses egozentrische Wesen.

Erste Eindrücke bietet die Soiree zu „Der Theatermacher“ am Dienstag, 20. Februar, 18 Uhr, bei der Museumsgesellschaft Ulm. Die Premiere des Stücks ist dann am 7. März, 19.30 Uhr im Gemeindesaal von St. Michael zu den Wengen.

Tickets gibt es online auf www.theater-ulm.de oder unter Telefon 0731/1614444.