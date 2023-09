Immer mehr Menschen beginnen eine Ausbildung

In diesem Jahr beginnen 2.159 junge Menschen bei den regionalen Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung und Handel ihre berufliche Ausbildung, das berichtet die Industrie– und Handelskammer (IHK) Ulm. Das seien 11,2 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Insbesondere die Zahl der Auszubildenden, die in einem technischen Ausbildungsberuf beginnen, sei sehr deutlich um 17 Prozent angestiegen. Damit setzt sich der positive Trend bei den Ausbildungszahlen weiterhin fort.

„Dass die Zahl der neubeginnenden Auszubildenden in diesem Jahr so deutlich ansteigt, nachdem uns die Coronapandemie einen erheblichen Rückgang beschert hatte, freut uns sehr. Und nach wie vor sind die Chancen für junge Menschen einen Ausbildungsplatz in einem unserer regionalen Unternehmen zu bekommen hervorragend“, so Petra Engstler–Karrasch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm. Die Anzahl der angebotenen Ausbildungsstellen übersteige weiterhin deutlich die Zahl der suchenden Bewerberinnen und Bewerber.

„Was für die Bewerberinnen und Bewerber hervorragende Chancen bedeutet, ist für die Unternehmen ein echtes Problem“, erläutert Engstler–Karrasch. In einer jüngst bundesweit durchgeführten Umfrage der Deutschen Industrie– und Handelskammer (DIHK) gaben knapp 42 Prozent der Unternehmen in der IHK–Region Ulm an, dass im vergangenen Jahr nicht alle angebotenen Ausbildungsstellen besetzt werden konnten. Jeder dritte Betrieb mit offen Plätzen gab sogar an, überhaupt keine Bewerbung auf freie Lehrstellen erhalten zu haben. In den kommenden Jahren würden in der IHK–Ulm–Region jährlich rund 23.600 Fachkräfte fehlen.