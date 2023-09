Im Ulmer Westringtunnel wird gebaut

Zweimal im Jahr finden im Westringtunnel an der Bundesstraße 10 in Ulm planmäßig nächtliche Wartungsarbeiten statt, doch dieses Jahr gibt es eine zusätzliche Sperrzeit.

In den Nächten zwischen den Arbeitstagen dieser Woche ist der Tunnel in Richtung Neu-Ulm voll gesperrt, in Richtung Norden ist die linke Fahrspur gesperrt. Am Freitagmorgen um fünf Uhr sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden.

Die markante Galerie am Neu-Ulmer Tunnelende wird mit Stahlbauteilen verschlossen, um den Brandschutz im Tunnel zu verbessern. Durch die Verkleidung soll verhindert werden, dass bei einem Brand in einer Tunnelröhre Brandrauch in die andere Tunnelröhre gelangen kann. Der sogenannte Rauchkurzschluss kann vor allem dann entstehen, wenn eine Tunnelröhre mit einem Lüfter entlüftet wird und durch die Thermikunterschiede der Rauch in andere Tunnelröhre ziehen kann. Die Bauarbeiten wurden bewusst in die Nachtstunden gelegt, um die Verkehrsbehinderungen gering zu halten.