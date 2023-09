Die 41-jährige Frau soll im März ihren ehemaligen Lebensgefährten in der Ulmer Elisabethenstraße auf offener Straße niedergestochen haben. Der Mann erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen, überlebte den Angriff aber.

Am Donnerstagmorgen hat nun der Prozess am Ulmer Landgericht begonnen. Der Vorwurf: gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit schwerem Raub. Im Mittelpunkt stehen eine komplizierte Liebesbeziehung, Drogenkonsum und eine Jacke.

Angeklagte entschuldigt sich

Mit Handschellen und Fußfesseln wird die 41-Jährige am Donnerstagmorgen von drei Justizbeamten in den Gerichtssaal geführt. Es geht um die blutige Messerattacke vom Anfang des Jahres.

Am 22. März soll die Frau zufällig in einem Discounter in der Ulmer Weststadt auf ihren Ex-Partner getroffen sein, heißt es in der Anklageschrift, die Staatsanwältin Sarah Schulz zu Beginn der Verhandlung verliest. Auf offener Straße habe sie ihn schließlich attackiert.

Die Angeklagte, die seit März in Untersuchungshaft sitzt, zeigt sich schon zu Beginn der Verhandlung einsichtig. „Es trifft zu, ich streite nichts ab“, betont sie. „Es tut mir leid. Ihn zu verletzen, war nicht meine Absicht.“

„Outdoormesser“ hatte 16 Zentimeter Klingenlänge

Erst eine Woche vor der Tat hätten sich die beiden nach zweijähriger Beziehung getrennt. Dann sei es zum Streit gekommen. Der Geschädigte, der sich dem Gerichtsverfahren als Nebenkläger angeschlossen hat, habe sich dem aber entziehen wollen und sei davongelaufen, woraufhin ihn die Angeklagte verfolgt habe.

Dann soll sie mit einem „Outdoormesser“ ‐ Klingenlänge 16 Zentimeter –, wie es in der Anklageschrift heißt, auf ihn losgegangen sein und dem 49-jährigen türkischen Staatsbürger Stichverletzungen an der Stirn und im Brustbereich zugefügt haben.

Die tiefe, etwa fünf Zentimeter lange und stark blutende Schnittwunde am Brustkorb habe sich als akut lebensbedrohlich herausgestellt, heißt es weiter. Auch die Lunge des Mannes sei dabei in Mitleidenschaft gezogen worden.

Liebeskummer und Drogenmissbrauch

Sie sei traurig über das Beziehungsende gewesen, erklärt die Angeklagte vor Gericht. Auch deshalb habe sie sich seit der Trennung mit Heroin und Benzodiazepinen (kurz „Benzos“) berauscht.

Nach eigenen Angaben sei sie „overdosed“ gewesen, habe also stark unter Drogen gestanden. 20 Minuten bevor sie ihre Wohnung verlassen habe, soll sie zudem Kokain konsumiert haben. „Da hat es bei mir einen Schalter umgelegt“, erklärt sie.

Mann erinnert sich noch gut an den Angriff

An den Messerhieb in Richtung Kopf könne sich die Angeklagte zwar noch erinnern, an den zweiten in die Brust jedoch nicht. Der Geschädigte schildert den Messerangriff allerdings ausführlich: Nachdem die Angeklagte das Messer gezückt hatte, habe sie damit zunächst vor ihm „herumgefuchtelt“ und ihn schließlich zwischen den Augenbrauen getroffen.

Die Gewalttat spielte sich vor einem Mehrfamilienhaus in der Elisabethenstraße ab. Die gelben Kreise markieren zahlreiche Blutflecken. (Foto: Dennis Bacher )

Als er seine Arme schützend vors Gesicht halten wollte, sei der zweite Hieb in den linken Brustkorb gefolgt. Noch bevor der 49-Jährige am Tattag zusammenbrach, soll die Angeklagte die am Boden liegende Jacke ihres Ex-Partners an sich genommen und sich zu Fuß vom Tatort entfernt haben. Kurz danach wurde sie von der Polizei festgenommen.

Drogen, Eifersucht und Gewalt in der Beziehung

Schon von Anfang an hätten Drogen eine Rolle in der Beziehung gespielt, berichtet sie weiter. Schon früh hätten sie und ihr Ex-Partner angefangen zu konsumieren.

Außerdem sei es immer wieder zu Streitigkeiten gekommen, zu Eifersucht und zu Gewalt seinerseits. Ihr Ex-Partner soll die Angeklagte während der Beziehung mehrmals gewürgt und ihr ein anderes Mal eine Schere an den Hals gehalten haben.

Warum die 41-Jährige das Messer mitführte

„Ich habe Angst vor ihm“, berichtet sie und erklärt, dass sie seitdem das besagte Messer in ihrer Handtasche mit sich geführt habe ‐ bis es im März zur Eskalation kam. „An dem Tag hat sie ausgesehen wie ein Monster. Als ob sie eine Woche nicht geschlafen hätte“, erinnert sich der Geschädigte, der sich aktuell ebenfalls im Methadonprogramm befinde, also einer Drogenersatztherapie, befindet.

Die Drogensucht, das Beziehungsende, aber auch die besagte Jacke, die ihr 49-jähriger ehemaliger Partner zum Tatzeitpunkt trug, hätten am Tattag eine Rolle gespielt, gibt die Angeklagte zu verstehen. „Wir hatten eigentlich ausgemacht, uns ohne Theater zu trennen“, berichtet die 41-Jährige.

Zweimal wurde der 49-Jährige mit dem Messer getroffen. Der Stich in den Brustbereich sei lebensgefährlich gewesen. (Foto: Dennis Bacher )

Trotzdem habe der Mann nach der Trennung verschiedene Geschenke an die Angeklagte wieder zurückgenommen: unter anderem einen E-Roller. „Und ich habe ihm seine ganze Kleidung geschenkt“, verdeutlicht sie ihren Unmut.

War der Messerangriff nach dem Anblick der laut der Angeklagten von ihr gekauften Jacke eine Kurzschlussreaktion im Drogenrausch? Das gilt es nun herauszufinden.

Wie zurechnunsfähig war die Angeklagte?

Inwiefern der Zustand der Angeklagten ihre Schuldfähigkeit bei der späteren Urteilsfindung möglicherweise mindern könne, müsse gutachterlich geklärt werden, teilt Staatsanwältin Schulz später auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. „Von einer Schuldunfähigkeit geht man momentan aber nicht aus“, ergänzt sie.

Anwalt: Geschädigter ebenfalls kein Unschuldslamm

Dass der Geschädigte möglicherweise selbst kein unbeschriebenes Blatt sei, bringt der Verteidiger der 41-jährigen Frau, Alfred Nübling, während der Verhandlung auf. Nübling fragt den Nebenkläger, weswegen sich dieser in der folgenden Woche vor dem Ulmer Amtsgericht verantworten müsse.

Seines Wissens nach handle es sich um den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung. Der 49-Jährige will sich während der Verhandlung dazu allerdings nicht äußern.

Anfang Oktober wird ein Urteil erwartet

Im Fall der Messerstecherei in der Weststadt sind insgesamt vier Verhandlungstermine angesetzt. Für den ersten Termin waren sieben Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Bereits Anfang Oktober könnte ein Urteil fallen.