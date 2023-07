Einstimmig fiel die Entscheidung am Dienstag: Die 52 Mitglieder der IHK–Vollversammlung haben sich erneut für Jan Stefan Roell als Präsident der IHK Ulm ausgesprochen. Der 68–Jährige ist Geschäftsführer der Roell–Partners Gesellschaft und Vorstandsvorsitzender der Zwick Roell AG in Ulm. Er tritt nun sein zweite Amtszeit an. Auch künftig will er sich für die Themen einsetzen, die die Firmen vor Ort bewegen. Als größte Herausforderungen sieht Roell derzeit den Fachkräftemangel, die Energiepreise und die wachsende Bürokratie.

„Der Standort Deutschland hat deutlich an Qualität verloren. Im internationalen Vergleich von Industrienationen landen wir in der Zwischenzeit auf den hintersten Plätzen“, wird er in einer Mitteilung zitiert. „Da braucht es nicht wundern, dass die Wirtschaft stagniert und Unternehmen zuletzt so viel Geld aus Deutschland abgezogen haben wie nie zuvor.“ Aufgrund der Energiekrise und dem zunehmenden Fachkräftemangel habe sich die Situation zuletzt weiter verschlechtert.

Krise als Chance begreifen

Roell fordert: Die gegenwärtige Krise solle als Chance zur Umkehr und „zum Abbau lähmender Regulierungslasten sowie langsamer Verwaltungsprozesse“ begriffen werden. Stattdessen gewinne man als Unternehmer aber den Eindruck, man sei manchen Politikern „gleichgültig“, sagt Roell. Als Beispiel nennt er den jüngsten Plan, die Steuervergünstigung für energieintensive Betriebe abzuschaffen. Hierdurch würden die Stromkosten für zahlreiche Betriebe noch weiter ansteigen und deren Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich geschwächt.„Wir müssen uns noch mehr und deutlicher Gehör bei der Politik verschaffen!“, appelliert Roell daher an die neue IHK–Vollversammlung.

Erneut als Präsidiumsmitglieder gewählt wurden außerdem Gabriele Finkbeiner, Prokuristin der gleichnamigen Getränkefachmarktkette aus Langenau; Friedrich Kolesch, Geschäftsführer des Textilhändlers Kolesch aus Biberach; Johannes Remmele, Geschäftsführer der Ecoform Multifol Verpackungsfolien in Ochsenhausen, und Brigitte Zürn, Geschäftsführerin der Unternehmensberatung Dr. Horn in Ulm. Neu in das Präsidium kamen Sonja Bayer, Geschäftsführerin des Bus– und Transportunternehmens Bayer aus Ehingen; Christoph Schlegel Geschäftsführender des Elektroteileherstellers Georg Schlegel aus Dürmentingen sowie Christoph Ulrich, Geschäftsführer des Medizintechnikunternehmen Ulrich mit Sitz in Ulm.

Wer ausscheidet

„Mit dieser Ergänzung des Präsidiums decken wir noch besser unseren Kammerbezirk ab. Gleichzeitig haben wir auch erstmals drei Vizepräsidentinnen“, sagte Jan Stefan Roell. Harald Seifert und Constantin Freiherr von Ulm–Erbach sind aus dem Präsidium ausgeschieden.

Das Präsidium der IHK wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Mitgliedschaft in der Vollversammlung und im Präsidium sowie das Präsidentenamt sind Ehrenämter. Aufwandsentschädigungen gibt es laut dem Verband daher nicht. Die Vollversammlung besteht aus 52 direkt gewählten Mitgliedern, wovon 20 erstmals dem regionalen Parlament der Wirtschaft angehören.