IHK erhofft sich Verbesserung durch neues Gesetz

Der Entwurf des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, welcher am 23. Juni verabschiedet wurde, gibt den Unternehmen Hoffnung. „Die abgestimmten Veränderungen zeigen nochmals deutliche Verbesserungen für unsere regionale Wirtschaft“, sagte Petra Engstler–Karrasch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm. Darin sind auch einige Forderungen und Vorschläge der baden–württembergischen IHKs mitaufgenommen worden. Darüber hinaus sei positiv zu werten, dass Personen auch ohne förmliche Berufsanerkennung des ausländischen Berufsabschlusses, jedoch mit Berufserfahrung einreisen und arbeiten dürfen.

Die Chancenkarte allerdings, mit der zur Suche eines Arbeits– oder Ausbildungsplatzes eingereist werden kann, sei so unübersichtlich und mit so vielen Prüfschritten verbunden, dass es zweifelhaft sei, ob sie in der Praxis unbürokratisch umgesetzt werden und eine große Wirkung entfalten kann.

„Hier hätten wir uns mehr gewünscht. Zudem helfen alle Neuregelungen nichts, wenn die beteiligten Behörden nicht entsprechend personell ausgestattet und die Verfahren digitalisiert werden. Durch die Komplexität und Intransparenz des neuen Gesetzes werden die Herausforderungen des Arbeitsmarktes nur schwer lösbar sein. Das komplexe Konstrukt wirkt abschreckend auf internationale Fachkräfte sowie Unternehmen, diesen Weg zu gehen“, sagte Orhan Kula, Geschäftsführer des Restaurant Déli in Laichingen.