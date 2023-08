IHK bietet Seminare für Auszubildende an

Die Azubi–Akademie startet nach der Sommerpause ab September mit Seminaren zu Prüfungsvorbereitung, Soft Skills, Buchführung und CNC. In der Azubi–Akademie der IHK Ulm erhalten Auszubildende Informationen, Wissenswertes und Tipps für die Ausbildung und die nächsten beruflichen Schritte. Trainer aus der Praxis vermitteln den Auszubildenden verständlich ausbildungsrelevantes Fachwissen. Die Seminare werden auch als Webinare angeboten. So nehmen Auszubildende einfach von ihrem Unternehmen aus teil. Für eine größere Gruppe kommen zudem Inhouse–Schulungen in Frage. Dabei bestimmen die Unternehmen Inhalte, Dauer, Termin und Veranstaltungsort individuell nach ihren Bedürfnissen. Die Kurse können online abgerufen werden unter: www.ihk.de/ulm/Azubi–Akademie