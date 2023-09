Ein abscheulicher Fall von Tierquälerei hat sich offenbar am Sonntagabend in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) ereignet: Mehrere Jugendliche sollen dort einen Igel als Fußball missbraucht haben.

Dabei erlitt das kleine Tier wohl derart schwere Verletzungen, dass ihm nicht mehr zu helfen war. Es musste laut dem Bericht eines Augenzeugen eingeschläfert werden.

Es war ein abscheulicher Anblick. Rudolf Emmerich, Augenzeuge

Foto zeigt stark blutenden Igel

Mit einem Foto des stark blutenden Igels wandte sich Rudolf Emmerich aus Weißenhorn am Dienstag an die Redaktion von Schwäbische.de. Er habe die Grausamkeit beim Gassigehen beobachten können. „Es war ein schrecklicher Anblick“, erinnert sich der 67-Jährige.

Er sei am Sonntagabend gegen 22 Uhr noch eine Runde mit seinem Hund gegangen. „Wie immer führte mein Heimweg über den Schulhof der Grundschule in der Reichenbacher Straße, weil ich ganz in der Nähe wohne.“

Helfer hielt Igel zunächst für braunen Ball

Auf dem dortigen Basketballplatz erkannte Emmerich dann drei Jugendliche, „die offenbar mit einem kleinen braunen Ball kickten“, berichtet der Weißenhorner. Er habe den Platz betreten und sich gewundert, warum sein Hund auf einmal so unruhig wurde. „Erst als ich nähertrat erkannte ich, dass es kein Ball war, den die Jungen traten ‐ sondern ein kleiner Igel.“

Beherzt schritt Rudolf Emmerich ein und forderte die Jungen auf, von dem hilflosen Tier abzulassen. „Ich begann zu brüllen, weil ich nicht glauben konnte, was ich sah“, berichtet der Spaziergänger. Zwei Jungen seien sofort geflüchtet, den dritten konnte er zunächst festhalten, „doch als ich mich dann um das Tier kümmerte, rannte auch er davon“, so Emmerich.

In der Klinik kam jede Hilfe zu spät

Der 67-Jährige brachte den Igel daraufhin nach Hause, wo er sich um das verletzte Tier kümmern wollte. „Erst daheim wurde mir klar, wie schwer das Tier verletzt war.“ Also setzte sich der couragierte Helfer kurzerhand ins Auto und fuhr mit dem Igel zur Kleintierklinik nach Babenhausen. „Dort konnte man ihm aufgrund seiner Verletzungen aber leider nicht mehr helfen.“

Auch zwei Tage nach der Tat ist Rudolf Emmerich noch immer fassungslos. „Das war eine grausame Tat“, bedauert der 67-Jährige. Er habe die Täter genau erkannt und könne sie jederzeit identifizieren. „Sie sprachen akzentfreies deutsch, waren etwa 12 bis 14 Jahre alt.“

Polizei konnte Tierquälerei nicht bestätigen

Am Dienstag erstattete Emmerich laut eigener Aussage Anzeige bei der Polizei. Das zuständige Präsidium konnte den Vorfall auf Nachfrage von Schwäbische.de bislang noch nicht bestätigen.