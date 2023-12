Die Musikplattform Spotify präsentiert ihren Nutzern auch zum Ende dieses Jahres wieder eine Übersicht der meistgehörten Titel, Interpreten und Podcasts. „Spotify Wrapped“ nennt sich der hübsch aufbereitete Rückblick des Streamingdienstes aus Schweden.

Aber wie sieht es mit dem Musikgeschmack der Ulmer aus? Und was lief bei den Promis von der Donau 2023 in Dauerschleife?

Schwäbische.de hat bei Spotify die Daten für die Stadt Ulm erfragt und außerdem einen Blick auf die privaten Streams von Sportlern, Politikern und anderen bekannten Persönlichkeiten aus Ulm und Neu-Ulm erhaschen dürfen. Darunter Dauerbrenner und Evergreens, aber auch durchaus außergewöhnliche Titel und „nischige“ Interpreten.

„Komet“ auch in Ulm vorne

An die Spitze der meistgestreamten Songs in Ulm schaffte es laut Spotify in diesem Jahr der Rapper Apache 207 mit seinem Hit „Komet“, den er gemeinsam mit Musiklegende Udo Lindenberg herausbrachte. Kein Wunder, schließlich wurde der Titel auch deutschlandweit am häufigsten gehört.

Top 5 Meistgehörte Songs in Ulm 2023 1. "Komet" - Apache 207, Udo Lindenberg

2. "Flowers" - Miley Cyrus

3. "Sie weiß (feat. Mero)" - Ayliva

4. "Mockinbird" - Eminem

5. I'm Good (Blue) - Bebe Rexha, David Guetta

Bei Thorsten Freudenberger, ehemaliger Neu-Ulmer Landrat und neuer CSU-Abgeordneter im Bayerischen Landtag, lief der Song ebenfalls in Dauerschleife, wie der 50-Jährige gegenüber Schwäbische.de verrät. „Es war mehr oder weniger freiwillig - denn der Song lief ja wirklich ständig überall. In dem Song treffen sich aber auch zwei meiner musikalischer Faibles - Deutsch und Hip-Hop.“

Ulms neuer OB vertraut auf „Uptown Funk“

Weitere Top-Songs in Ulm waren „Flowers“ von Miley Cyrus und „Sie weiß“ von Ayliva und Mero.

Ulms neuer Oberbürgermeister Martin Ansbacher, dem die Bürger im Dezember ihr Vertrauen schenkten, hörte in diesem Jahr keinen Song häufiger als „Uptown Funk“ von Bruno Mars, der bereits 2014 releast wurde. „In Dauerschleife lief es zwar nicht, doch habe ich das Lied sehr oft gehört“, berichtet er.

Bei Stefanie Dathe, Direktorin des Museums Ulm, lief unterdessen der Titel „Tunnel“ von „The Dining Rooms“ rauf und runter. „Ich habe einen breiten Musikgeschmack, bevorzuge aber Minimaltechno, Rhythm&Soul und Jazz.“

Top 5 Meistgehörte Artists in Ulm 1. Taylor Swift

2. Apache 207

3. The Weeknd

4. RAF Camora

5. Bonez MC

Tommy Klepeisz, Kapitän des deutschen Basketball-Champions Ratiopharm Ulm, hörte im Meisterjahr keinen Song häufiger als „Ace Of Spades“ von den „The Five o Two´s“. Derweil streamte Johannes Reichert als Spielführer des Drittliga-Aufsteigers SSV Ulm 1846 Fußball den Track „World, Hold On“ von Bob Sinclar im Fisher-Remix am liebsten.

Beim Ulmer Szenegastronom und Clubbesitzer Mario Schneider, der im Herbst den Technoladen „Eins Tiefer“ in der Innenstadt eröffnete, liefen 2023 „sehr viele tolle Tracks in Dauerschleife“, wie er erzählt. „Zum Glühen gebracht“ habe ihn aber der Titel „More Love“ von Moderat im „Rampa & ME“-Remix.

Ein „eher untypischer Song“ schaffte es bei der Ulmer Sterneköchin Alina Bebrout auf den ersten Platz der Spotify-Streams: „Beach Jazz“ von Tom Jarmey und MarBlu. „Da mein Account hauptsächlich für das Restaurant und die Läden verwendet wird, müssen die Songs als Hintergrundmusik tauglich sein“, erklärt sie schmunzelnd.

Taylor Swift kommt auch in Neu-Ulm gut an

Meistgehörte Person weltweit war in diesem Jahr Taylor Swift mit über 26 Milliarden Streams auf Spotify. Und auch in Ulm überragte die Pop- und Countrysängerin aus den USA alle anderen. Im Künstler-Ranking der Stadt ließ sie sogar den Rapper Apache 207 hinter sich, der zumindest deutschlandweit noch häufiger gehört wurde.

Top 5 Meistgehörte Podcasts in Ulm 2023 1. Gemischtes Hack

2. Hobbylos

3. Wissen Weekly

4. Mordlust

5. Fest & Flauschig

Dass Taylor Swift auch auf der anderen Seite der Donau gut ankam, beweist der Spotify-Rückblick von Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. „Ich geb’s zu, ich bin ein Swiftie - schon zu ihren ganz frühen Zeiten.“ Als Countryfan sei das aber auch selbstverständlich, so die 40-Jährige weiter.

Den dritten Rang sicherte sich in Ulm der kanadische R&B-Sänger The Weeknd, vor dem österreichischen Hip-Hop-Musiker RAF Camora, der bei Spatzen-Kapitän Johannes Reichert ganz vorne platziert ist. Deutschrapper Bonez MC folgt an der Donau auf Rang fünf.

Diese Podcasts hat Ulm gehört

Auf Spotify findet man inzwischen aber nicht nur mehr als 100 Millionen Tracks, sondern auch rund 3,6 Millionen Podcasts - darunter über 70.000 deutschsprachige Formate. Einsame Spitze ist in Deutschland seit Jahren „Gemischtes Hack“ von Comedian Felix Lobrecht und TV-Moderator Tommi Schmitt. Und auch in Ulm dominiert das Duo die Podcastcharts, vor Formaten wie „Hobbylos“, „Wissen Weekly“, „Mordlust“ und „Fest & Flauschig“.