Solidarität mit den Opfern des Terrors in Israel: Das hat am Freitagabend ein Bündnis verschiedener Religionsvertreter und politisch Engagierter gefordert. Zu der Mahnwache auf dem Ulmer Münsterplatz kamen mehr Menschen als erwartet.

Nicht schweigen, nicht wegschauen, sondern Haltung zeigen: Das forderte der Vertreter des Rings politischer Jugend, Gordian Schwarz (Junge Union) bei der Mahnwache am Freitagabend. „Wir müssen die Gräueltaten der Hamas klar verurteilen.“ Der Schutz Israels sei „Deutschlands Verpflichtung“. Knapp 300 Menschen hörten den Rednern zu und unterstützten sie mit Applaus.

Auch der Rabbiner Shneur Trebnik sprach auf Ulmer Münsterplatz. (Foto: Andreas Spengler )

Kein Platz für Antisemitismus

Nicht überall aber sei die Solidarität so ausgeprägt, sagte Gordian Schwarz. Bei manchen im Land schwanke die Haltung zum Krieg in Israel zwischen Gleichgültig und Resignation bis zu einem Verständnis für die Terroristen. Er sei „erschüttert“, dass auch in Deutschland Menschen auf die Straße gehen, um den Mord an Unschuldigen zu feiern. Für Antisemitismus aber dürfe in Deutschland kein Platz sein.

Israel und wir stehen sehr eng zusammen. Wir werden Israel auch in dieser Situation unterstützen. - Lorenz Hoffmann (Grüne Jugend)

Die Mahnwache wurde von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Ulm/Neu-Ulm und vom Ring politischer Jugend Ulm veranstaltet. Eingeladen war dazu auch der Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik. Die Gewalt gegen Israel, gegen Frauen, Kinder und hilflose ältere Menschen sei das „pure Böse“, sagte er. Zuspruch erhielt er unter anderem von Lorenz Hoffmann (Grüne Jugend): „Israel und wir stehen sehr eng zusammen. Wir werden Israel auch in dieser Situation unterstützen“, betonte der Jugendliche.

Zusammenrücken und laut sein

Seine Stimme erhob auch der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch: „Wir rücken zusammen und sind laut“, sagte er und machte deutlich: „Das große Leid, das über die Menschen kommt, betrifft uns alle.“ Israel habe nun ein „legitimes Recht auf Selbstverteidigung“. Er schloss seine Rede mit den Worten „Schalom, Frieden für Israel und die Region“.

Auch der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (links) und der Landesbischof der evangelischen Kirche Ernst-Wilhelm Gohl (rechts) nahmen an der Mahnwache teil. (Foto: Andreas Spengler )

Der Landesbischof der evangelischen Kirche Ernst-Wilhelm Gohl lobte das Engagement der Jugendlichen in Ulm. Es sei „stark“, dass diese gemeinsam und parteiübergreifend die Mahnwache veranstaltet hatten. Er mahnte aber auch, streng zwischen der Gewalt der Hamas und dem friedlichen Glauben vieler Muslime zu unterscheiden.

Veranstalter zufrieden

Mitveranstalter Lorenz Hoffmann freute sich über den großen Zuspruch der Zuhörer. Die Veranstalter hätten mit 50 bis 100 Teilnehmern gerechnet. Dass es am Ende doch deutlich mehr wurden, mag nicht nur am spätsommerlichen Wetter gelegen haben. Die Innenstadt war gut besucht, mehrere Passanten schlossen sich auch spontan der Mahnwache an. Die Polizei sicherte die Veranstaltung ab. Laut eines Polizeisprechers verlief die Zusammenkunft friedlich.