Hohe Nitratwerte in Ulmer Brunnen

Die Brunnenwasseruntersuchungen vom VSR–Gewässerschutz ergaben in Ulm hohe Nitratbelastungen. 102 Gartenbesitzer hatten im Juli ihr Brunnenwasser am Labormobil abgegeben, um Gesundheitsrisiken bei der Nutzung des Wassers auszuschließen. In zehn der privat genutzten Brunnen stellte die gemeinnützige Organisation eine Überschreitung der Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter (mg/l) Nitrat fest.

„Durch unsere Analysen erfahren wir in welchen Orten besonders hohe Nitratwerte vorliegen“, so Diplom–Physiker Harald Gülzow. Die Nitratbelastungen bleiben nicht im oberflächennahen Grundwasser, sondern gelangen in immer tiefere Grundwasserschichten, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins VSR–Gewässerschutz.

Die Gewässerexperten sind mit dem Labormobil für sauberes Wasser unterwegs. Nitrate, die vom VSR–Gewässerschutz im Brunnenwasser gefunden werden, können in einigen Jahren das Trinkwasser belasten, heißt es weiter.

Harald Gülzow stellte in privaten Brunnen in Hüttisheim 129 Milligramm Nitrat pro Liter (mg/l), in Bach 60 mg/l, in Einsingen 83 mg/l, in Gögglingen 81 mg/l, in Wiblingen 61 mg/l, in Jedelhausen 110 mg/l, in Straß 61 mg/l und in Unterelchingen 61 mg/l fest. Das bedeutet laut Pressemitteilung Einschränkungen für die Nutzung im Garten.

Die Brunnenbesitzer können dann mit dem Wasser nicht mehr den Gartenteich befüllen, weil es sonst zu einem starken Algenwachstum kommt. Das schadet der Artenvielfalt im naturnahen Teich, heißt es weiter. Bei über 100 mg/l Nitrat im Gießwasser kommt es auch zur Nitratanreicherung im Gemüse.

Die Ergebnisse zeigen, dass es wichtig ist das Brunnenwasser alle drei Jahre untersuchen zu lassen, da sich die Nitratbelastungen verändern, so VSR–Gewässerschutz. Brunnenbesitzern, die den Termin am Labormobil verpasst haben, können dem VSR–Gewässerschutz noch bis Ende November eine Wasserprobe mit der Post zusenden, heißt es weiter. Informationen dazu finden alle Interessenten auf der Homepage unter vsr–gewaesserschutz.de

Viele Bürger wollten auch wissen, woher die Nitratbelastung kommt. Hier konnten die Gewässerexperten aufgrund ihrer ausführlichen Recherchen informieren. In der Stadt Ulm, im Alb–Donau–Kreis und dem Kreis Neu–Ulm wird auf über 45 Prozent der Kreisflächen Landwirtschaft betrieben. „Auswertungen in ganz Deutschland liefern uns die Bestätigung, dass ein hoher Anteil an intensiver Landwirtschaft zu höheren Nitratbelastungen führen. Dagegen stellen wir fest, dass wenn Siedlung, Verkehr oder Wald im Kreis dominieren die Belastungen geringer sind“, so der Diplom–Pysiker.

Die landwirtschaftlichen Flächen im Alb–Donau–Kreis und dem Kreis Neu–Ulm bestehen zu etwa 73 Prozent und im Stadtkreis Ulm zu 86 Prozent aus Ackerflächen. Dort ist die Gefahr der Nitratauswaschung höher als unter Grünland.