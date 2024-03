Riesiger Jubel herrschte am späten Sonntagabend im Ulmer Donaustadion nach dem 2:0-Erfolg der Spatzen gegen den SV Sandhausen. Der Lohn für den Aufsteiger nach einem rasanten Flutlichtkick: die Tabellenführung in der 3. Liga. Schon nach der 1:0-Führung (Philipp Maier, 23. Minute) skandierten die Fans „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ durchs Donau-Stadion.

In der ersten Halbzeit hatte das Team von Coach Thomas Wörle den Gegner dabei nahezu an die Wand gespielt. Die 2:0-Halbzeitführung, das zweite Tor schoss Max Brandt in der 39. Minute, quittierten dann dementsprechend auch die Zuschauer auf der Haupt- und Gegentribüne mit standing ovations. Ebenfalls große Emotionen in der Halbzeit, als SSV-Geschäftsführer Markus Thiele den langjährigen Torjäger und Publikumsliebling Tobias Rühle unter viel Applaus verabschiedete. Rühle hatte sich im Winter dem FV Illertissen angeschlossen. Auch wenn Sandhausen in der zweiten Hälfte mehr ins Spiel kam, die Unterstützung von den Rängen ließ nicht nach. „Ulmer, Ulmer“-Rufe wechselten sich regelmäßig mit den „Spitzenreiter“-Gesängen ab.

Fans feiern Spieler auf Ehrenrunde

„Wir wollten in der zweiten Halbzeit schon noch etwas versuchen, doch im Laufe der Zeit sind uns auch etwas die Körner ausgegangen“, fasste Ulms Coach Thomas Wörle den zweiten Durchgang zusammen, in welchem Ulmer Chancen Mangelware waren. Sandhausen spielte nun gut mit, doch außer einer Doppelchance in der 69. und 70 Minute sowie einem Abseitstor in der 83. Minute sprang nichts Zählbares dabei heraus. Auf die Ambitionen seiner Mannschaft für die restliche Saison angesprochen, reagierte Sandhausen Trainer Jens Keller säuerlich. „In dieser Verfassung, insbesondere in der ersten Halbzeit, haben wir weiter oben auch nichts verloren.“

Den Ulmer Fans, 15.019 Zuschauer waren im Stadion, war das jedoch egal. Sie feierten ihr Team nach Spielende auf der Ehrenrunde gebührend. Und als das Team im Fanblock angekommen war, wollten Jubel und Gesänge kein Ende nehmen. Rundherum nur glückliche Gesichter. Steffi Leicht aus Justingen, früher selbst aktive Spielerin, war besonders von der ersten Halbzeit angetan. „Unglaublich das Tempo und der Einsatz der gesamten Mannschaft. Wenn die so weiterspielen, hätten sie sich den Aufstieg absolut verdient.“ Eberhard Junker aus Ehingen-Berg hatte es speziell die Flutlichtatmosphäre und die Stimmung angetan. „Das war eine überragende Kulisse für ein Spiel in der 3. Liga. Jetzt hoffe ich, dass die Jungs nächste Woche auch in Dresden punkten.“ Joe Graf war mit einer Gruppe des SV Alberweiler bei der großen Husqvarna-Vereinsaktion angereist und zeigte sich trotz des zeitweiligen Regens begeistert. „Der Support der Fans und die Choreo im D-Block waren überragend. Das hat die Jungs auf dem Rasen sicher zusätzlich gepusht.“ Auch Heike Schuler aus Ulm, bekennender Fan und Dauerkarteninhaberin seit vielen Jahren, schwärmte. „Nach dem Bundesliga-Aufstieg 1999 spüre ich nun endlich wieder dieses Fußballfieber in der gesamten Stadt, auch unter der Woche.“

„Fußballfieber“ ist in der Stadt zu spüren

Trotz aller Euphorie im Umfeld treten Ulmer Spieler wie Christian Ortag und Leo Scienza verständlicherweise auf die Stimmungsbremse. „Die Gefahr abzuheben besteht nicht. Unser Trainer hält uns schon am Boden. Wir wissen, dass wir in jedem Spiel Vollgas geben müssen, um in dieser Klasse zu bestehen.“ Für Thomas Geyer, der den angeschlagenen Jo Reichert als Kapitän vertrat, war es ein „purer Gänsehautmoment“, bei der Rückkehr ins Donaustadion endlich wieder vor der eigenen Kulisse auflaufen zu dürfen. „Wir Spieler bekommen die Stimmung sehr gut mit. Wie die Fans uns bei jedem Zweikampf angefeuert haben, gerade als es in der zweiten Halbzeit nicht so lief, das war unglaublich. Dafür ein ganz großes Kompliment und Danke.“

Auch Holger Sanwald, der Manager des 1. FC Heidenheim, ließ sich dieses unterhaltsame Spiel vor der Haustür nicht entgehen. Die Fans hoffen natürlich nicht, dass er für die nächste Saison Ulmer Spieler „auf dem Zettel“ hat, doch verwunderlich wäre es nicht. Auf dem Heimweg träumten einige jugendliche Fans schon freudetrunken von der nächsten Saison. „Wenn wir nächstes Jahr auf Schalke spielen, sind wir auf jeden Fall dabei.“ Fazit der Flutlichtparty: Ulmer Spatzen im Höhenflug und in Ulm und um Ulm herum grassiert das Fußballfieber.