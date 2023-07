Hiobsbotschaft für die Region: Der Schalungshersteller Peri will in Weißenhorn mehr als 200 Stellen streichen. Was sind die Gründe und was sagt das über die schwächelnde Baubranche?

Fast ein Drittel der Stellen im Peri–Werk in Weißenhorn soll wegfallen. Das hat das Familienunternehmen bekannt gegeben. Betroffen sind demnach bis zu 210 Mitarbeiter aus der Produktion und der Werksverwaltung. Im Werk arbeiten bislang etwa 630 Personen.

Insgesamt beschäftigt die Firma in ihrem Stammsitz in Weißenhorn rund 160 Mitarbeiter. Nicht betroffen von den Maßnahmen sind die Vertriebsorganisation, die Konzernzentrale und das Werk in Günzburg, in dem vor allem Gerüste hergestellt werden.

Erheblicher Einschnitt

„Alle Verantwortlichen sind sich bewusst, dass diese geplanten Maßnahmen ein erheblicher Einschnitt sind“, erklärt Peri–Geschäftsführer Carsten Weiß in einer Mitteilung. Das Ziel sei aber, „den Produktionsstandort Weißenhorn langfristig zukunftsfähig zu machen“. Die Maßnahmen sollen nun in Abstimmung mit dem Betriebsrat „so sozialverträglich wie möglich“ umgesetzt werden.

Das bedeutet, dass betriebsbedingte Kündigungen möglichst vermieden werden sollen, betont Pressesprecher Markus Woehl auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung. Die Details dazu seien allerdings noch nicht geklärt, Gespräche beginnen erst in dieser Woche, der Betriebsrat ist eingebunden.

Denkbar seien zum Beispiel Versetzungen der Mitarbeiter in andere Abteilungen, Frühverrentungen oder Alters–Teilzeitmodelle. „Da gibt es keine Denkverbote“, erklärt Woehl.

Gründe für die Misere

Die Gründe für die Misere sind indes vielschichtig. Auslöser sei die schwächelnde Baukonjunktur. Steigende Zinsen und hohe Kosten vermiesen viele die Lust am Bauen. Seit mehreren Monaten schon gehe daher auch die Nachfrage bei Peri in Weißenhorn zurück. Dort werden die Schalungssysteme gefertigt, die dann weltweit von 65 Tochtergesellschaften an Bauunternehmen verkauft oder vermietet werden.

Wir fahren auf einen Eisberg zu, die Frage ist nur, wie stark wir ihn rammen. Verbandsgeschäftsführer Thomas Möller

Das Verkaufsgeschäft habe sich deutlich abgeschwächt und die Bestände bei den Vermietungen seien gut gefüllt. Künftig würden daher nur noch geringere Mengen an Schalungssystemen benötigt.

Kritik am Stellenabbau

Kritik an den geplanten Stellenstreichungen in Weißenhorn kommt von der Gewerkschaft IG Metall. Der regionale Chef der Region Günzburg/Neu–Ulm, Günter Frey, sieht laut Medienberichten die Fehler auch beim Management der Firma. Fragwürdig sei, dass gleich auf Stellenstreichungen gesetzt werde, statt vorab über Zeitkonten und Kurzarbeit zu diskutieren. Außerdem stellt er in Frage, ob das Unternehmen schnell genug neue Fachkräfte finde, wenn die Konjunktur wieder anzieht.

Frey aber hält die Stellenstreichungen auch für symptomatisch für die schwächelnde Konjunktur, die nun auch verstärkt das Baugewerbe trifft. Das bestätigt auch der Verband der Bauwirtschaft Baden–Württemberg. Der Auftragseingang in der Baubranche sei um rund ein Viertel eingebrochen im Vergleich zum Vorjahr, erklärt der Verbandsgeschäftsführer Thomas Möller auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung.

Die Entwicklungen hält er für bedenklich. „Wir fahren auf einen Eisberg zu, die Frage ist nur, wie stark wir ihn rammen.“ Die Ursachen sieht auch er bei den steigenden Preisen, den steigenden Bauzinsen und der hohen Anforderungen an Neubauten.

Peri wird nicht das letzte Unternehmen sein, dass Mitarbeiter entlassen wird. Verbandsgeschäftsführer Thomas Möller

Möller ist überzeugt: „Peri wird nicht das letzte Unternehmen sein, dass Mitarbeiter entlassen wird.“ Wenn Aufträge fehlen, bliebe den Firmen oft kaum eine andere Wahl.

Investitionen geplant

Peris Sprecher Markus Woehl geht davon aus, dass die Nachfrage nach den Schalungen auf absehbare Zeit auch nicht mehr zunehmen werde. Auch wenn Stellen gestrichen werden, spiele das Werk aber auch weiterhin eine wichtige Rolle.

Einen zweistelligen Millionenbetrag hat Peri in den vergangenen drei Jahren unter anderem in eine neue hochmoderne Anlage zur Oberflächenbeschichtung von Stahlbauteilen investiert. Die Investition und weitere Modernisierungen sollen wie geplant umgesetzt werden. Die Anlage soll dann im ersten Halbjahr 2024 in Betrieb gehen.