Wer in Deutschland lebt, muss entweder gesetzlich oder privat krankenversichert sein. Eigentlich. Denn in der Realität ist das nicht immer der Fall. Denn ohne Papiere oder festen Wohnsitz fällt man schnell durchs Raster. Wer dann erkrankt, steht vor großen, manchmal lebensbedrohlichen Problemen.

Um Betroffenen Zugang zu medizinischer Versorgung zu gewährleisten, startet der Ulmer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) jetzt das Projekt „Gesundheit für alle“ - die Patienten bleiben dabei anonym.

Betroffene werden an Ärzte und Kliniken vermittelt

„Perspektivisch geht es um Prävention“, teilt Barbara Hinzpeter vom DRK-Kreisverband schriftlich mit. Die sogenannte Clearingstelle soll den Betroffenen deshalb den Weg zur Krankenbehandlung unkompliziert und vor allem anonym ebnen.

In Zusammenarbeit mit dem Verein Medinetz stehen Ehrenamtliche den Ratsuchenden als „Gesundheitspaten“ zur Seite. Der Verein setzt sich für die medizinische Versorgung von Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus ein.

Perspektivisch geht es um Prävention

Die Ehrenamtlichen sind häufig Medizinstudentinnen und -studenten, die in der Clearingstelle allerdings nicht selbst behandeln, sondern versuchen, die Patienten an Ärzte und Kliniken zu vermitteln. Nach der Behandlung als Ad-hoc-Maßnahme soll dank der Hilfestellung im besten Fall der nötige Versicherungsschutz folgen.

Deshalb sieht das DRK in Ulm Bedarf

Meist suchen die Betroffen „erst bei starken Schmerzen und akuten Notfällen Hilfe“, erklärt Barbara Hinzpeter. Und das könne im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein. Es sei deshalb immens wichtig, dass sich Betroffene bei gesundheitlichen Problemen frühzeitig an die Clearingstelle wenden.

Medinetz erhält im Durchschnitt zwei Anfragen pro Woche, also 100 Patientenkontakte im Jahr. Barbars Hinzpeter

Bei der Einrichtung der Clearingstelle ist es dem DRK ein Anliegen, die „medizinische Versorgungslücke in der Stadt langfristig zu schließen“, wie das DRK in seiner Pressemeldung mitteilt. Zwar gebe es aktuell noch keine validen Zahlen, wie viele Menschen in Ulm und Umgebung auf das Angebot angewiesen sind, der Bedarf sei aber da.

„Medinetz erhält im Durchschnitt zwei Anfragen pro Woche, also 100 Patientenkontakte im Jahr“, teilt Barbara Hinzpeter weiter mit. Auch andere Beratungsstellen berichten ihr zufolge immer wieder von Kontakten mit Ratsuchenden, die keinen Versicherungsschutz haben.

Projekt erhält Förderung vom Land

Die Ulmer Clearingstelle ist eines von neun Modellprojekten in Baden-Württemberg, die vom Land gefördert werden. Das Projekt in Ulm läuft bis Ende März 2025 und wird mit rund 121.000 Euro unterstützt.

Zudem wird das Projekt vom Institut für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Ulm wissenschaftlich begleitet. Die Erkenntnisse sollen später Aufschluss darüber geben, wie den Betroffenen wirksam und nachhaltig geholfen werden kann.

Was „anonyme Behandlungsscheine“ sind

Die Idee ist jedoch nicht neu: Bereits seit 2009 bietet Medinetz im DRK-Übernachtungsheim eine kostenlose und anonyme Beratung an - bislang wurden die Ratsuchenden dafür allerdings an ehrenamtlich arbeitende Ärzte vermittelt. Künftig soll die Clearingstelle aber auch „anonyme Behandlungsscheine“ ausstellen können.

Das heißt, dass die Patienten dann frei wählen können, welche Arztpraxis oder welches Krankenhaus sie im Anschluss an die Beratung aufsuchen möchten. Die anfallenden Behandlungskosten können die Praxen und Kliniken dann über einen Gesundheitsfonds abrechnen.

Neben der Krankenbehandlung will die Clearingstelle Unterstützung in weiteren Bereichen, wie der Schuldenberatung oder bei Problemen mit der Aufenthaltsberechtigung bieten.

Außerdem soll die Anbindung an die Suchtberatung und an Substitutionspraxen künftig noch weiter gestärkt werden. Niederschwellige Angebote wie der Hitze- beziehungsweise Kältebus sowie die Vermittlung zur Ulmer Tafel oder der Vesperkirche bleiben ebenso ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.

Standort für Clearingsstelle ist noch nicht klar

Die neue Clearingstelle wird allerdings nicht im Übernachtungsheim, sondern an anderer Stelle eingerichtet, teilt Barbara Hinzpeter mit. „Der Ort wird gerade geklärt, da im Übernachtungsheim nächstes Jahr der Umbau startet“, heißt es weiter.

Daher stehen auch die künftigen Sprechzeiten noch nicht fest - laut Pressemitteilung sollen Betroffene künftig aber ein bis zweimal pro Woche die offene Sprechstunde aufsuchen können.